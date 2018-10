Sinsheim. (kel) Es lief wie geschmiert. "Die ersten zwölf Meter hatten wir in zwei Stunden", sagt Cihan Sahan, Polier der Mannheimer Baufirma Sax + Klee. Kein Gesteinsklumpen versperrte den Vorschub, es ging glatt durch das lehmige Erdreich. Eine wuchtige Bohrmaschine dreht sich derzeit unter der Bundesstraße B292 zwischen Sinsheim und Waibstadt hindurch. Das 27 Meter lang Teilstück ist der kniffligste Abschnitt für die insgesamt 4300 Meter lange Biogasleitung. Sie verbindet die Kompostier- und Vergärungsanlage auf der Mülldeponie mit der Verdichteranlage bei Rohrbach. Hier soll künftig Methan aus biologischen Abfällen unter Hochdruck durchschießen.

"Der Untergrund ist ideal für eine Bohrung", erklärt Diplom-Ingenieur Julius Hiller, Chef des gleichnamigen Planungs- und Projektierungsbüros aus Stuttgart. Im Bohr-Press-Verfahren schraubt sich der Maschinenkopf horizontal durch den Untergrund, das Erdreich wird per Schnecke aus dem Weg geschafft. Anschließend wird im Auftrag des Mannheimer Energieversorgers MVV die Gasleitung aus Kunststoff mit einem Durchmesser von 16 Zentimetern nachgeschoben und außerdem das Glasfaser für die bessere Internetverbindung in Adersbach, Ehrstädt und Hasselbach nachgelegt. Unter der B292 verlaufen damit die Verbindungsstücke zu den Rohren, die die Landschaft in Richtung Süden durchziehen. Sie wurden mit einem anderen Verfahren verlegt, denn ein Kabelpflug kratzte einen 1,40 Meter tiefen Graben entlang der Feldwege.

Voraussichtlich ab Mitte kommenden Jahres soll durch die Rohre die "grüne Energie" fließen, wie die Betreiber ihr Abfallprodukt aus der Biomüllentsorgung nennen. Bei der Vergärung von täglich 260 Tonnen Abfall aus den braunen Tonnen sowie aus Grünschnitt soll rund 1000 Haushalte mit Gas versorgt werden können. Für den Rhein-Neckar-Kreis ist die Anlage, für die rund 45 Millionen Euro investiert werden, ein Vorzeigeprojekt. Der Kreis hält die Mehrheit am Anlagenbetreiber AVR BioTerra GmbH & Co. KG, an der auch das nordrhein-westfälische Recycling-Unternehmen Remondis beteiligt ist. Die Gasversorgung wiederum ist Sache der neu gegründeten AVR BioGas GmbH, an der die MVV Energie AG, die Stadtwerke Sinsheim sowie die AVR Energie GmbH beteiligt sind.