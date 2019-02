Sinsheim. (pol/rl) Ein betrunkener Autofahrer verursachte am Mittwochmorgen kurz vor 3 Uhr in der Steinsbergstraße einen Verkehrsunfall und fuhr danach weiter. Das meldete die Polizei. Der 32-Jährige war in Höhe des Lidl von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei wurden im Wagen alle Airbags ausgelöst. Danach stieg er aus, ließ den Wagen mit eingeschalteter Warnblinkanlage quer zur Fahrbahn stehen und ging weg.

Ein weiterer Fahrer fuhr an dem verunfallten Wagen vorbei und rief die Polizei. Als die Beamten vor Ort ankamen, kam der auch Fahrer des Unfallwagens zurück. Er gab an, dess er kurz zuhause war, um sein Mobiltelefon zu holen und den Unfall zu melden. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Mann stark nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Danach musste der 32-Jährige für eine Blutprobe mit auf das Polizeirevier. Hier stellte sich heraus, dass er bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten hatte.

Das Auto des 32-Jährigen wurde im Frontbereich komplett demoliert und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.