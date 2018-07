Sinsheim-Eschelbach. (tk) Ein Dutzend Bauplätze in der Ortsmitte und jede Menge Ärger: das Neubaugebiet Bühl-Wanne im Ortskern von Eschelbach. Wertvolles Biotop mit Luft- und Grünzug für alle Lebewesen - das sagen die einen. Perfektes Siedlungsland für junge Familien in Zentrums- und Schulnähe - so sehen es die anderen.

Wie der Streit ausgeht, entscheidet bald der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim: Nachbarn fordern, dass die Entscheidungswege noch einmal unter die Lupe genommen werden, führen unter anderem Befangenheit von Stadträten während des Satzungsbeschlusses an. Offiziell eröffnet wurde das kleine Baugebiet jetzt dennoch.

Das nahe Kirchenglöcklein oberhalb des Friedhofs läutete. Und über dem Gelände lag eine merkwürdige Mischung aus Wut, Erleichterung, Besorgnis und Zuversicht. Oberbürgermeister Jörg Albrecht gibt sich kämpferisch, das Vorgehen der Gegner des Vorhabens sei "unterste Schublade", da auch "vor persönlichen Diffamierungen nicht Halt gemacht" worden sei. Der Aufwand für die Planung habe sich durch das juristische Zwischenspiel derartig erhöht, dass der OB ihn "mit der Bebauungsplanänderung fürs Gewerbe- und Freizeitgebiet Süd" vergleicht. Der hiermit verbundene "volkswirtschaftliche Schaden" sei "enorm groß", so Albrecht. Auch Eschelbachs Ortsvorsteher Wolfgang Maier klingt ähnlich: Das Verfahren Bühl-Wanne nennt er "das Anstrengendste, was ich je erlebt hab’"; es sei ihm "für die Zukunft Eschelbachs wichtig". Zahlreiche Bauwillige und auch viele Kinder waren zur Baugebietseröffnung eingeladen.

Ob und bis wann sie bauen können, ist ungewiss, schließlich gilt der Spruch "Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand". Oberbürgermeister Jörg Albrecht bleibt zuversichtlich: Alle Entscheidungen zur Bühl-Wanne seien einstimmig getroffen worden; "von Beginn an wurde sauber und transparent gearbeitet".