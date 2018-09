Von Tim Kegel

Sinsheim/Helmstadt-Bargen. Die Metzgerei in der Bahnhofstraße bleibt auch in Zukunft bestehen: Die bisherige "Delikat"-Filiale - noch bis 28. September unter der Regie der Dührener Karlheinz Steidel GmbH - wird von "Ullrichs Putenhof" aus Helmstadt-Bargen weitergeführt. Auch ein Leerstand des Geschäfts in einer von Sinsheims besten Lagen ist damit abgewendet: Schon am 4. Oktober ist die Neueröffnung geplant.

Den nahtlosen Übergang sehe man als Chance: "Ohne Unterbrechung weiterzumachen" sei wichtig und nützlich, um sich in Sinsheim zu etablieren, schildert Matthias Ullrich. Er ist der Sohn von Friedhelm Ullrich, der den Hof mit Metzgerei in der Helmstadter Meerweinstraße in zweiter Generation geführt und im Jahr 2016 an Klaus Winkler übergeben hat.

Produktionsleiter Winkler sei rund 20 Jahre lang die rechte Hand des Chefs gewesen; die Idee, am Standort Sinsheim tätig zu werden, gehe auf ihn zurück, schildert Matthias Ullrich; als studierter Betriebswirt und IT-Fachmann kümmert er sich jetzt um den Onlineauftritt und den Shop der "regionalen Marke" - und unterstützt Klaus Winkler beim Fußfassen in der Bahnhofstraße, nach wie vor unter dem Namen "Ullrichs Putenhof".

Für viele Berufstätige in der Sinsheimer Innenstadt war das am Kopf der Bahnhofstraße gelegene Geschäft ein täglicher Anlaufpunkt zur Mittagszeit, das wissen auch Ullrich und Winkler. "Am Konzept ändert sich im Grunde nichts", schildert Ullrich. Nach wie vor sollen Tagesessen angeboten werden sowie Gegrilltes aus der Heißtheke, belegte Brötchen und ein Fleisch- und Wurstwarensortiment vom Truthahn.

Die kurze Zeit von nur einer Woche zwischen der Schließung der alten und der Eröffnung der neuen Filiale werde für kleinere Renovierungs-, Einrichtungs- und Ladenbauarbeiten genutzt. Die technische Ausstattung des "Delikat" sei solide und werde zunächst übernommen. Wie der Dührener Betrieb bleiben auch die Helmstadter Pächter der Immobilie.

Am Helmstadter Stammsitz und dessen Wurst- und Fleischwarenproduktion ändere sich nichts: Klaus Winkler habe seinerzeit alle rund 20 Mitarbeiter übernommen, schildert Matthias Ullrich. "Das ist alles wie ein Familienbetrieb strukturiert", sagt er.

Nach wie vor würden die Puten in Helmstadt gezüchtet, geschlachtet und zerlegt sowie "mit Futter aus eigenem Anbau ohne gentechnische Veränderung" versorgt. Mit derzeit drei Fahrzeugen bediene man als weiteres Standbein Wochenmärkte in vier Landkreisen, dennoch gehöre der 1957 gegründete Hof zu den kleineren Truthahnerzeugern im Kraichgau.

Die überschaubare Betriebsgröße sei ein Vorteil, schildert Matthias Ullrich: Man könne dadurch "flexibel und individuell produzieren" und bis zu 300 verschiedene Truthahn-Waren anbieten. Auch werde "die artgerechte Tierhaltung erleichtert", etwa mit einer "homöopathischen Beratung durch einen Geflügel-Gesundheitsdienst", erläutert Matthias Ullrich nicht ohne Stolz.

Die Zukunft der Dührener Steidel-Metzgereifiliale und auch die der Produktionsstrecke im Stadtteil bleibt von der Übernahme unberührt. Die Karlheinz Steidel GmbH hatte Anfang August diesen Jahres überraschend das Ende ihrer Metzgereiproduktion und das Aus der beiden Filialen aus Alters- und Gesundheitsgründen bekanntgegeben. Man wolle sich aufs Kerngeschäft im Hotel- Restaurant "Ratsstube" konzentrieren.

Die Metzgerei-Belegschaft in der Hauptstraße wird "Ullrichs Putenhof" voraussichtlich nicht übernehmen können, hätten diese sich doch mittlerweile anders orientiert, schildert Matthias Ullrich: "Es hat sich leider nichts ergeben."