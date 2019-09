Sinsheim. (pol/rl) Am Montagvormittag geriet kurz vor 11 Uhr der Motorraum eines BMW in Brand, der vor der Klinik in der Alten Waibstadter Straße abgestellt war. Die Rauchentwicklung war so stark, dass der Rauch durch die Lüftungsanlage in die Klinik eindrang. Das führte dazu, dass vier Operationen nur eingeschränkt weitergeführt werden konnten, teilte die Polizei mit.

Der Wagen brannte aus und musste abgeschleppt werden. Ersten Erkenntnissen der Brandermittler zufolge soll ein technischer Defekt das Feuer im Motorraum ausgelöst haben.

Durch den Brand wurde niemand verletzt. Ob durch das Eindringen des Rauches in die Klinikräume Sachschaden entstand, ist noch unklar.