Sinsheim. (pol/jubu) Ein falsch fahrender Autofahrer verursachte einen schweren Unfall am Dienstagmorgen an der Autobahn A6. Nach ersten Informationen wollte ein 67-jähriger Fahrer eines Opel gegen 10.30 Uhr über die Bundesstraße B292 auf die Autobahn. An der im Auffahrt, die teilweise ein Baustelle ist, fuhr er über ein noch nicht freigegebenes Teilstück, heißt es.

Hier sei es dann zur Kollision mit einem ordnungsgemäß von der Autobahn abfahrenden 37-jährigen Seat-Fahrer gekommen.

Der Seat wurde durch die seitliche Wucht des Zusammenstoßes abgewiesen, überschlug sich und kam stark beschädigt rund 50 Meter weiter an der Leitplanke zum Stehen.

Sowohl der 37-Jährige, als auch der 76-Jährige und seine 73-jährige Beifahrerin verletzten sich und wurden zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beträgt rund 40.000 Euro.

Die Sperrung der Auffahrt von der B 292 auf die A6 in Richtung Heilbronn wurden kurz nach 12 Uhr aufgehoben. Beide Fahrzeugen wurden abgeschleppt.

Aufgrund des "falschen Auffahrvorgangs" durch den 76-Jährigen soll die Beschilderung an der Auf- und Abfahrt von und zur B 292/A6 überprüft werden.

Update: Dienstag, 28. Dezember 2021, 13.43 Uhr