Sinsheim. (pol/jubu) Ein falsch fahrender Autofahrer verursachte einen schweren Unfall am Dienstagmorgen an der Autobahn A6. Nach ersten Informationen wollte ein ortsfremder Fahrer eines Opel gegen 10.30 Uhr über die Bundesstraße B292 auf die Autobahn. An der im Auffahrt, die teilweise ein Baustelle ist, fuhr er über ein noch nicht freigegebenes Teilstück, heißt es.

Hier sei es dann zur Kollision mit einem ordnungsgemäß von der Autobahn abfahrenden Seat gekommen.

Der Seat wurde durch die seitliche Wucht des Zusammenstoßes abgewiesen, überschlug sich und kam stark beschädigt rund 50 Meter weiter an der Leitplanke zum Stehen.

Drei Insassen beider Fahrzeuge wurden verletzt, berichtet die Polizei. Sie wurden nach notärztlicher Versorgung mit Rettungswagen in umliegende Kliniken eingeliefert.

Weshalb der Autofahrer über das mit Baken abgesicherte Teilstück fahren konnte, ist noch unklar.

An beiden Autos entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Update: Dienstag, 28. Dezember 2021, 11.48 Uhr