Von Julian Buchner

Sinsheim. Glücklicherweise unverletzt blieben alle Beteiligten eines Verkehrsunfalls auf der Neulandstraße frühen am Samstagmorgen. Wie ein Sprecher der Polizei Mannheim auf Nachfrage mitteilte, war ein Audi-Lenker gegen 2 Uhr in Richtung Dietmar-Hopp-Straße gefahren, als sein Wagen auf nasser Fahrbahn von der Straße rutschte und frontal mit einer Rechtsabbieger-Ampel kollidierte. Es entstand hoher Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe.

Der Fahrer blieb zum Glück unverletzt. Sein Wagen sowie die Ampel waren nach dem Unfall nur noch Schrott, ein Bergungsunternehmen schleppte den Wagen von der Unfallstelle ab.

Zur Sicherung der Verkehrseinrichtung war die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim mit der Drehleiter ebenfalls im Einsatz. Die Ampelanlage im Bereich der Kreuzung Dietmar-Hopp-Straße und Neulandstraße muss nun wieder repariert werden.