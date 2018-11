Sinsheim. (pol/rl) Ein ungewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmorgen in Sinsheim. Ein Mann war laut Polizeibericht gegen 8.30 Uhr mit seinem Sattelzug auf der Jahnstraße in Richtung Fohlenweideweg unterwegs gewesen. An der Kreuzung zur Dührener Straße hielt er an einer Ampel. Als die Ampel grün wurde, bog er nach links in die Dührener Straße ab.

In diesem Moment rollte der Suzuki eines 68-jährigen Fahrers in Schrittgeschwindigkeit auf der Dührener Straße in Richtung Stadtmitte in die Kreuzung ein. Der Wagen stieß in Höhe der Hinterachse gegen den Sattelauflieger. Der Sattelzug bremste sofort. Daraufhin setzte der 68-Jährige zurück und fuhr im Halbkreis in Höhe des Tanks wieder gegen den Lastzug.

Der Sattelzug-Fahrer stieg kurz aus und schrie laut umher. Dann stieg er jedoch wieder in die Zugmaschine und fuhr in Richtung Bundesstraße B292 davon.

Der Suzuki fuhr anschließend über die Kreuzung und stoppte nach der Bahnunterführung. Ein Zeuge des Unfalls war dem 68-Jährigen gefolgt und sprach diesen an. Dann zog er die Zündschlüssel aus dem Schloss.

Als die Polizei eintraf, stellten die Beamten Alkoholgeruch im Atem des Unfallverursachers fest. Vorsichtshalber kam er zur Untersuchung in ein Krankenhaus, wo glücklicherweise keine unfallbedingten Verletzungen festgestellt wurden. Der 68-Jährige hatte jedoch angegeben, regelmäßig Medikamente nehmen zu müssen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Einen Alkoholtest hatte er zuvor abgelehnt.

Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten. Bei dem Sattelzug soll es sich um eine blaue Zugmaschine mit tschechischer Zulassung und einem Auflieger mit grauer Plane handeln. Hinweise auf den Sattelzug und Zeugenaussagen zum Unfall nimmt das Polizeirevier Sinsheim unter der 07261/690-0 entgegen.