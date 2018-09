Per Kran schweben die 20 Meter langen und 24 Tonnen schweren Teile für die Ersatzbrücke für die Autobahn ein. Am heutigen Samstag wird das Ersatzbauwerk zwischen Bonfeld und Kirchhausen montiert. Foto: Endres

Bad Rappenau/Kirchhausen. (end) Das war der erste Streich: Im Zuge des A 6-Ausbaus müssen auf der gesamten Strecke zwischen Wiesloch und dem Weinsberger Kreuz 68 Brückenbauwerke erneuert respektive verstärkt werden. Am gestrigen Freitag schwebte die erste stählerne Ersatzbrücke beim Wirtschaftsweg zwischen Heilbronn-Biberach und HN-Kirchhausen ein.

Zuvor wurden neben der bestehenden Brücke die so genannten Widerlager erstellt, damit das dreiteilige Ersatzbauwerk präzise aufgesetzt werden kann. Die Ersatzbrücke kam in der Nacht mit Spezialtransportern aus den Niederlanden an die Baustelle, wo sie mit einem Autokran in Position gebracht wurden.

Die 20 Meter lange und jeweils 24 Tonnen schwere Konstruktion aus Stahlprofilen ist bereits mit einer Fahrbahnschicht belegt, in den nächsten Tagen wird die Auffahrrampe als Anschluss zur Fahrbahn hergestellt und asphaltiert.

Allerdings wird es laut Projektleiter Robert Kastenberger von der Firma Hochtief noch einige Wochen dauern, bis die Fahrbahn der A 6 zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Untergruppenbach um sechs Meter Richtung Süden verschwenkt wird, um die gesamte Autobahn auf dann durchgängig sechs Spuren zu erweitern.

Die gleichen Arbeiten stehen am heutigen Samstag am Brückenbauwerk zwischen Bad Rappenau-Bonfeld und Kirchhausen an; hier wird ebenfalls die dreiteilige Ersatzbrücke aufgelegt. Wegen den Arbeiten ist - wie bereits angekündigt - deshalb die Kreisstraße 2157 heute bis voraussichtlich 18 Uhr voll gesperrt, die Umleitung über die B 39 ist eingerichtet und entsprechend ausgeschildert. Sobald dann die Autos über das Ersatzbauwerk rollen, werden die bestehenden Brücken abgerissen und neu gebaut.