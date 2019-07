Sie entscheiden in den kommenden fünf Jahren zahlreiche Belange Sinsheims mit: 45 Mitglieder des neuen Gemeinderats wurden am Montagabend vereidigt. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. 20 Kilogramm Sitzungsunterlagen, die den Hausflur verdunkeln, wenn der Postbote sie einwirft, Badewelt-Gegner, die den Untergang des Abendlands prophezeien, Jubel im Gremium, nachdem jemand heimlich ein wichtiges Fußballspiel auf dem Handy mitverfolgt - die Erinnerungen, die Joachim Volz zum Besten gab, waren durchaus amüsant.

20 Jahre war er Mitglied des Gemeinderats, nun schieden er und weitere Räte aus dem Gremium aus. Für eben jene hatte Volz im Rahmen der konstituierenden Sitzung des neuen Rats das Wort ergriffen und viel Applaus erhalten.

Denn Volz betonte, wie wichtig und zeitaufwendig das Amt des Stadtrats ist - allerdings nicht ohne eine Prise Ironie. An bis zu 650 Sitzungen habe er in zwei Jahrzehnten teilgenommen und hielt fest: "In diesem bunten Häufchen an Charakteren können Sie so manches erleben." Damit auch die künftigen Gemeinderäte einiges erleben können, wurden sie am Montagabend in der Turnhalle der Carl-Orff-Schule offiziell verpflichtet. 45 sind es und so manches Gesicht ist neu dabei.

Oberbürgermeister Jörg Albrecht (3. von links) ehrte (von links) Harald Gmelin, Peter Hesch, Friedhelm Zoller, Joachim Volz und Peter Hennig für langjähriges Engagement im Gemeinderat. Foto: Christian Beck

Schon eine ganze Weile dabei sind Peter Hesch, Joachim Volz und Friedhelm Zoller, 20 Jahre um genau zu sein. Sie wurden mit dem Verdienstabzeichen in Silber des Städtetages Baden-Württemberg geehrt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Gemeinderat wurden Harald Gmelin und Peter Hennig mit der Ehrenmedaille in Gold der Stadt Sinsheim sowie einer Urkunde ausgezeichnet. "Sie glauben gar nicht, wie schwer es ist, gerade an Gold zu kommen", witzelte Oberbürgermeister Jörg Albrecht im Rahmen der Ehrung. Denn die Ehrenmedaillen sind zwar schon lange bestellt, werden aber erst im September geliefert.

Mit einem Ritt durch die Projekte der vergangenen fünf Jahre gab der OB einen Überblick, was der Gemeinderat in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung bewegt hat. Zahlreiche Bauprojekte wurden genannt, darunter die Sanierung des Freibads und der Burg Steinsberg, der Neubau des Reihener Kindergartens und zahlreiche Hochwasserschutzmaßnahmen sowie Investitionen in die Nahversorgung, beispielsweise in Hoffenheim und Eschelbach. Das Projekt der Amtszeit sei ganz klar die Stadthalle, die nun früher als gedacht fertig werde.

Auch auf die neuen Räte warten viele Projekte und Aufgaben. Albrecht trat hier aber auch ein wenig auf die Bremse: Obwohl der Bedarf groß sei, "können wir uns die Sanierung maximal einer Straße pro Jahr leisten". Momentan wird die Waldangellocher Ortsdurchfahrt grundlegend ertüchtigt, dafür sind rund fünf Millionen Euro eingeplant.

Und grundsätzlich sei es möglich, dass die ganz fetten Jahre bald vorbei sind: Die Wirtschaftsprognosen deuteten auf eine Abkühlung der Konjunktur hin. Was die Schätzung der Gewerbesteuer anbelangt, habe man die prognostizierten Einnahmen bereits deutliche nach unten korrigieren müssen. Vor diesem Hintergrund mahnte Albrecht zu "Realismus und einer Konzentration aufs Wesentliche".