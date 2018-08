Von Inga Jahn

Sinsheim. Ein Turm bei Adersbach 300 Meter über dem Meeresspiegel soll es werden, von dem aus man über Pforzheim hinweg, bis zum Königstuhl und auch auf den Katzenbuckel bei Eberbach blicken kann - das ist die Idee von Martin Steuerwald. Seit Jahren verfolgt der Adersbacher diesen Plan. Ob er jemals verwirklicht wird, steht bislang in den Sternen.

"Das wäre doch ein tolles Extra für ein so kleines Dorf", schwärmt Steuerwald vom Aussichtspunkt an der Höhenlage in Richtung Neckarbischofsheim. Man könne den Besuchern und auch den Einheimischen zeigen, wie die Region um Adersbach herum aussieht. Je nach Wetterlage verändere sich der Blick auf der Anhöhe an der Neuwiesenstraße entlang der alten Römerstraße. "Der Bau des Turmes wäre die Erfüllung eines langjährigen Traums von mir", erzählt der Adersbacher, der zwischen 1989 und 1994 Mitglied im Ortschaftsrat war und sich auch heute noch im Rahmen vieler Projekte in und um Adersbach engagiert.

Bereits 2008 wandte er sich mit seinem Anliegen an die Stadt, nachdem er sich damals im Vorfeld mit dem Planer Harald Baumann in Verbindung gesetzt hatte. Baumann, selbst Adersbacher, hatte sich unabhängig von Steuerwald ebenfalls Gedanken über einen Aussichtsturm gemacht. Seine Gedanken hielt er damals auf Bauzeichnungen fest, die er Steuerwald übergab. Genauso wie Steuerwald erhielt auch Baumann bei Kundgabe ihrer Pläne die Aussage: "Dafür hat die Stadt kein Geld."

Baumann verließ Adersbach, aber Steuerwald ließ nicht locker, wurde wiederholt im Sinsheimer Rathaus vorstellig. "Ohne Erfolg", berichtete der Rentner. "Der Bürgermeister lässt meinen Vorschlag zwar jedes Mal aufschreiben, eine Rückmeldung bekomme ich allerdings nie", sagt Steuerwald enttäuscht.

Malerische Ausblicke bieten sich von der alten Römerstraße in Adersbach.

Oberbürgermeister Jörg Albrecht indes ist der Turm-Planung gar nicht so abgeneigt, man sei "im Gespräch" und das Projekt "nicht in Vergessenheit geraten". "Uns werden täglich neue, lobenswerte Projekte vorgestellt, die wir gerne alle in die Realität umsetzen würden", berichtet Albrecht. Es sei jedoch klar, dass nicht alles gemacht werden könne. "Auch wir müssen Prioritäten setzen", sagt der Stadtchef. Ein Aussichtsturm sei eine wunderbare Idee, der Bau aber einem komplexen Genehmigungsverfahren unterworfen, zumal der potenzielle Bauplatz im Außenbereich liege. Dies koste enorm viel Zeit und Kraft, dafür sei momentan die Kapazität nicht vorhanden.

Trotz der schwierigen Umsetzung kämpft Steuerwald weiter für seinen Traum. Der insgesamt knapp zwölf Meter hohe Turm soll aus Hausabriss-Materialien gebaut werden. "So entstehen keine Materialkosten und die wunderbaren Steine aus unserer Region könnten wiederverwendet werden", erklärt Steuerwald.

Der behauene Naturstein aus der Region sowie der blaue Muschelkalk seien ideal für den Bau des Turmes. "Gemeinsam mit den Adersbachern könnte man eine Dorfaktion aus dem Turmbau machen", sagte Steuerwald. So habe es die Ortsgemeinschaft bereits bei anderen Gebäuden gemacht. "Wenn alle mit anpacken, könnten wir es schaffen, dass das Projekt endlich realisiert wird", schwärmt Steuerwald.

Die Auswahl des genauen Standorts des Turms und die spätere Zuständigkeit für das Gebäude sind jedoch erst einmal noch Zukunftsmusik. "Das Projekt könnte eventuell im Rahmen des Leader-Programmes, ein Förderprogramm der EU und des Landes, umgesetzt werden", mutmaßt OB Albrecht. Das passe auch in den derzeit laufenden Ausbau des Rad- und Wanderwegenetzes. Eine Prognose, wann der Turmbau angegangen werden könne, will der Oberbürgermeister aber lieber nicht abgeben.