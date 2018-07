Sinsheim-Reihen. (rnz/mare) Einen Großeinsatz der Feuerwehr hat der Brand eines 5000-Quadratmeter-Ackers am Sonntagnachmittag ausgelöst, der sich an der Kreisstraße K4277 zwischen Reihen und Weiler am Steigweg befand.

Zeugen meldeten das Feuer gegen 15.30 Uhr. Das Feld war bereits geerntet worden, jedoch fing das zurückgebliebene Stroh schnell Feuer. Da das Ausmaß des Brandes zunächst unklar war, wurden die Feuerwehren aus Reihen und Steinsfurt alarmiert. Nach die Feuerwehr die Lage erkundet hatte, wurde auch die Wehr aus Sinsheim nachalarmiert, welche die Löscharbeiten unterstützte.

Ein Landwirt zog ersten Augenzeugenberichten zufolge mit einem Pfluggerät eine Schneise um den Brand und dämmte ihn ein. Die Feuerwehren waren mit rund 40 Kräften im Einsatz.

Die Polizei geht von fahrlässiger Brandstiftung aus, da auf dem Feld Überreste von Silvesterkrachern gefunden wurden. Zudem berichteten die Zeugen von zwei Kindern im Alter von etwa zehn Jahren die sich schnell in nördliche Richtung davonrannten.

Wer Hinweise zu den Kindern geben kann oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, sollte sich an das Polizeirevier Sinsheim unter der 07261/690-0 wenden.

Update: 16.30 Uhr, 2. Juli