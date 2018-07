Sinsheim. (rnz) Die Autobahn bei Sinsheim wird an diesem Wochenende, 7. und 8. Juli, voll gesperrt. Das teilte die Betriebsgesellschaft ViA6West in einer Pressemitteilung am Dienstag mit. Grund ist der Abriss einer Straßenbrücke über die A6. Die Arbeiten stehen in Zusammenhang mit dem sechsspurigen Ausbau der A6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Weinsberger Kreuz. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Sinsheim-Süd. Ab 14 Uhr am Samstag wird die Strecke dicht gemacht – und das bis Sonntag 16 Uhr, so die Projektgesellschaft ViA6West. Der überregionale Verkehr wird weiträumig umgeleitet.

Eine Woche später, am 14. und 15. Juli, wird die A6 erneut für 26 Stunden voll gesperrt. Dann zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Süd und Sinsheim-Steinsfurt. Auch in diesem Bereich muss eine marode Straßenbrücke über die Autobahn abgebrochen werden. Gesperrt wird die Bundesfernstraße von Samstag, 14. Juli, ab 14 Uhr, bis Sonntag, 15. Juli, 16 Uhr. Der Verkehr wird über die B292 und B39 umgeleitet.