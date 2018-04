Sinsheim. (pol) Rätselhaft ist ein Angriff auf Nachtschwärmer, die am frühen Samstagmorgen in der Neulandstraße unterwegs waren, als sie von einer mehrköpfigen Männergruppe von hinten attackiert und zusammengetreten worden sein sollen. Zwei der Angegriffenen mussten mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden, die drei anderen blieben unverletzt. Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in mehreren Fällen wurden die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise an das Polizeirevier, Telefon 07261 / 6900.