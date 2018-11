Von Berthold Jürriens

Sinsheim. Festival-Regel Nummer eins lautet: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung. Das galt auch für das Medienkunst-Festival "Ganz weit draußen" (GWD) im Sinsheimer Steinbruch, wo sich bereits am Nachmittag zum Set von Tim Eberle die ersten Gäste "warm tanzten". Zu diesem Zeitpunkt konnte man sich noch getrost ohne Regenjacke oder Schirm dem durchdringenden Sound hingeben. Doch spätestens nach dem Auftritt von "Prelle b2b Silence.kls" aus Heidelberg und DJ "Metatext" füllte sich nicht nur der Orles mit immer mehr tanzbegeisterten Menschen, sondern auch die dunklen Wolken mit entsprechendem Regen.

Doch das war spätestens bei dem ersten harten, trockenen Beat vom Berliner DJ "Rampue" egal. Längst bewegten sich die Techno-Anhänger auf dem "Tanzschotterboden" im bunten Lichtermeer fast hypnotisch zu den Klängen, die von der neuen Bühne der Veranstalter des GWD-Festivals das weite Rund einhüllten. Der Regen und die visuellen Effekte umrahmten die tanzenden Körper in einem diffusen Licht, die die Naturkulisse im Steinbruch so besonders macht.

Bei "Midas 104" wummern die Bässe, dann eine Stille, bei der nur ein tiefer melodischer Brummton sich durch die Ohren schlängelt. Die Strecke der Töne endet und die Musik nimmt wieder Tempo auf. Tanzen ist angesagt, die Sprache wurde an diesem Abend als Mittel der Verständigung suspendiert. Elektronische Musik ist das akustische Rauschmittel, das die Menge euphorisiert. "Einfach ein geiles Festival", ruft ein tanzendes, eher hüpfendes Duo mit klatschnassem Haar in die Kamera, ohne dass man eine Frage gestellt hat. Pure Freude bei den Festivalbesuchern, so wie es sich Organisator Christian Flender und sein Team gewünscht hatten - trotz des scheußlichen Wetters.

Mit einprägsamen Melodien hat Thomas Atzmann die familiäre und friedliche Partystimmung der hauptsächlich 18- bis 30-Jährigen im Griff, der plötzlich wieder einen spiralförmigen Rhythmus herausfiltert. Die Wirbel der Musik beginnen immer wieder neu und nehmen die zuckenden und bewegenden Körper auf die nächste Welle mit. Der Regen fällt weiter, der Sound ist ohrenbetäubend.

Auch als "Lina" an den Reglern steht, ist die Masse nicht zu bremsen. Techno lebt von der Dynamik und die ist im bunten Farbenmeer jederzeit spür- und sichtbar - und ist hochansteckend. Das GWD ist sicherlich kein Festival der Stille. Gespräche finden höchstens am Getränke- oder Essenstand statt, denn die Musik ist in jedem Winkel allgegenwärtig. Die Klangwolken sind nur am Rand ausgedünnt, wo man den anderen besser versteht. Aber auch hier wird während des Gesprächs getanzt. Endlose Schleifen von Tönen, in der die Zeit still zu stehen scheint, bietet DJ "Hörman" mit seinen leidenschaftlichen Sound. Noch immer stehen überall Menschen, versunken im Rausch der Bewegung. Erst bei DJ Gero Jansen wird es übersichtlicher, schließlich geht die Sonne bald auf, auch wenn man sie an diesem Sonntagmorgen nur erahnen kann.