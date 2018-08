Sinsheim. (red) Ein bewaffneter Einbrecher, der bereits in ein Wohnhaus in der Werderstraße eingedrungen war, ist von Bewohnern in die Flucht geschlagen worden. Der Mann war gegen 7.30 Uhr über die geöffnete Balkontür in die Erdgeschosswohnung gelangt. Dies nahm die Bewohnerin wahr und traf im Flur auf den Maskierten. Sie schrie laut um Hilfe, was ihren 72-jährigen Mann alarmierte.

In der Küche trafen Ehemann und Einbrecher aufeinander. Der Einbrecher hielt dabei eine Schusswaffe in der Hand. Da der Bewohner die Waffe sofort als Spielzeugwaffe erkannte, versuchte er danach zu greifen. Daraufhin schlug der Einbrecher mehrmals damit auf den 72-Jährigen ein, wodurch die Waffe zu Bruch ging. Anschließend flüchtete der Einbrecher mit der zerbrochenen Waffe.

Der Unbekannte ist etwa 1,65 Meter groß, hat eine kräftige Figur, blaue Augen und blonde Haare. Er war schwarz bekleidet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier, Telefon 07261 / 6900, zu melden.