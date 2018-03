Sinsheim-Dühren. (pol/mün) Ein 18-jähriger Deutscher soll am Mittwochabend in der Nähe eines Feldweges bei Sinsheim-Dühren unerlaubte Schießübungen gemacht haben - er wurde später festgenommen und verhört, wie die Polizei mitteilt.

Ein Zeuge hatte gegen 19 Uhr die Polizei alarmiert, weil er eine Reihe von Schüssen in der in der Nähe des Seeweges gehört hatte. Den sofort vor Ort eilenden Beamten des Polizeireviers Sinsheim fiel am Ortseingang von Dühren ein dunkles Fahrzeug auf. Der Fahrer wurde in einem nahen Industriegebiet einer Kontrolle unterzogen und hier wurden die Beamten auch fündig.

In dem Auto fanden die Beamten nicht nur eine Schreckschusswaffe, sondern auch insgesamt hundert Platzpatronen, die als Beweismittel beschlagnahmt wurden.

Der 18-Jährige Besitzer der Waffe musste die Beamten auf die Wache begleiten und hier in einer Vernehmung Rede und Antwort stehen. Bereits am 23. November waren Schüsse in einem Feldgebiet nördlich des Spargellandes gehört worden. Ob der tatverdächtige Deutsche auch hierfür verantwortlich ist, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeipostens Angelbachtal.

Den Verdächtigen erwartet eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.