Sinsheim. (pol/van) Ein 17-Jähriger wurde am Mittwoch, 10. Januar, Opfer eines Straßenraubs. Jetzt fahndet die Polizei mit diesem Phantombild nach dem Täter.

Der Jugendliche war gegen 7.55 Uhr zu Fuß in der Jahnstraße unterwegs, als ihm der Unbekannte in der Nähe der Sidler-Schule durch einen Tritt in die Kniekehle zu Fall brachte. Der mit ausländischem Akzent sprechende Mann forderte Bargeld von dem Auszubildenden und drohte ihm mit Schlägen. Der 17-Jährige gab dem Räuber eine 10-Euro-Note, dieser flüchtete anschließend vom Tatort.

Der Unbekannte soll mindestens 30 Jahre alt, schlank, muskulös und 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Er hat dunkles Haar, dunkle Augen und einen dunklen Teint. Der Gesuchte trug zur Tatzeit dunkle Kleidung.

Hinweise gehen an die Polizei unter Telefon 0621/174-4444.