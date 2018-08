Von Christian Beck

Sinsheim. Sowohl zwischen Weiler und der Hammerau als auch zwischen Adersbach und Rohrbach sind die Straßen schmal und die Bankette in einem schlechten Zustand. Dies soll sich nun ändern, wie der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschloss. Voraussichtlich noch im Sommer sollen auf beiden Strecken die Bankette erneuert werden. Dazu müssen die Straßen allerdings für einen längeren Zeitraum gesperrt werden.

Dass es bei dieser Angelegenheit um mehr als ein wenig Straßenrand geht, machte Oberbürgermeister Jörg Albrecht deutlich. Mehrere Autofahrer hätten sich bereits an die Stadtverwaltung gewandt, da ihr Auto auf den genannten Strecken beschädigt wurde. Vor diesem Hintergrund müsse gehandelt werden. Und mit ein wenig Schotter sei es hier auch nicht getan.

Amtsleiter Bernd Kippenhan stellte eine Variante vor, die in Sinsheim bislang nicht zum Einsatz kam: Mit Hilfe eines Fahrzeugs soll das Bankett ausgefräst werden. Anschließend wird Schotter verfüllt, darüber wird eine Schicht aus wasserdurchlässigem Beton aufgebracht.

Diese Betonstreifen rechts und links der Fahrbahn sollen sich auf natürlichem Weg nach gewisser Zeit begrünen. Sie sind so laut Bernd Heumann, Abteilungsleiter Tiefbau, nicht sofort als Fahrbahn erkennbar, können aber bei Bedarf problemlos befahren werden.

Rund 515.000 Euro soll es kosten, die Bankette zwischen Weiler und der Hammerau sowie zwischen Adersbach und Rohrbach in Ordnung zu bringen. Im Rahmen der Ausschreibung forderten drei Unternehmen die Unterlagen an, nur die Firma Eurovia Beton GmbH gab ein Angebot ab und erhielt einstimmig den Zuschlag.

Der genaue Beginn der Arbeiten ist laut Heumann noch nicht klar, der Amtsleiter Tiefbau betont jedoch: "So schnell wie möglich." Die Maßnahme müsse auf jeden Fall noch in diesem Jahr in Angriff genommen werden, im Idealfall jetzt in der Ferienzeit.

Allerdings werden die Bauarbeiten auch für Einschränkungen sorgen: Laut Heumann sind die Strecken dann für 14 Tage voll gesperrt, da der Beton aushärten muss. Es würden dann örtliche Umleitungen eingerichtet. Im Rahmen der Bauarbeiten zwischen Rohrbach und Adersbach werden außerdem Leerrohre verlegt, um die Bergdörfer ans Glasfasernetz anschließen zu können. Rund 93.000 Euro werden dafür fällig, diese zahlt der Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar.

Einige Stadträte schlugen im Rahmen der Gemeinderatssitzung vor, die Bankette auf weiteren Strecken zu ertüchtigen. Auf RNZ-Nachfrage erklärte Bernd Heumann, dass zunächst einmal abgewartet werden soll, wie sich die neue Variante bewährt.

Wie haltbar die Betonstreifen sind, könne voraussichtlich erst nach ein oder zwei Jahre beurteilt werden. Sollte es keine Probleme geben, sei es prinzipiell aber denkbar, dass auch andere Bankette in diesem Verfahren saniert werden.

Einen negativen Aspekt hat die Sanierung aber laut Stadtrat Harald Gmelin: Die Straße werde dadurch attraktiver. Der Sprecher der Freien Wähler findet dies bedauerlich. Und auch Heumann bemerkt, dass auf den zwei Strecken bereits jetzt häufig zu schnell gefahren werde und sie nicht nur von Anwohnern, sondern von einigen Verkehrsteilnehmern als Abkürzung genutzt würden.