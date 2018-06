Siegelsbach. (kab) Bauplätze - ganz gleich ob für Privathäuser oder für das Gewerbe - sind rar und sehr begehrt. Ob dieser Situation wissend, haben sich die Siegelsbacher Ratsherren und der Bürgermeister darüber Gedanken gemacht, ob man da Abhilfe schaffen könnte. "Wir haben eine Prioritätenliste erarbeitet und nach Möglichkeiten und Perspektiven geschaut, die auch realistisch umsetzbar sind. Dabei sind wir über diesen Streifen gestolpert", erklärt Tobias Haucap.

Es handelt sich dabei um ein 0,4 Hektar großes Grundstück, auf dem fünf bis sechs Bauplätze ausgewiesen werden könnten. Das schmale Grundstück liegt am Ortsrand zwischen dem Gewerbe- und dem allgemeinen Wohngebiet im Mührigweg. "Wegen des Gewerbegebiets liegen dort auch schon die entsprechenden Leitungen. Aus dem Grund spricht nichts dagegen, warum man dieses Gebiet nicht erschließen sollte. Von daher war es klar, dass wir dies mit Priorität angehen möchten", erklärt der Bürgermeister.

Entstehen soll ein sogenanntes Mischgebiet - Gewerbebetriebe und Wohnhäuser sind erlaubt. Priorisiert werden Handwerksbetriebe, die das Wohnen nicht sonderlich beeinträchtigen. "Kein Betrieb, der 24 Stunden rund um die Uhr produziert. Das würde das Falsche an der Stelle sein", erlärt Haucap.

Denkbar seien vielleicht Handwerker wie ein Schreiner, der dort seine Werkstatt hinstellt und sich vorstellen kann, daneben zu wohnen, oder ein Bauunternehmer, der neben seiner Lagerhalle eine Wohnung bezieht. "Auch ein kleiner Einzelhandel oder vielleicht eine Bürofläche ist die Zielrichtung, die wir da anstreben anzusiedeln", erklärt der Bürgermeister. Das Grundstück sei indes nicht für jemanden geeignet, der nur die Ruhe sucht und idyllisch wohnen möchte.

Bis allerdings mit dem Bauen begonnen werden kann, wird es noch eine Weile dauern. "Wir haben gerade den Aufstellungsbeschluss gefasst", so Haucap. Der Ingenieurvertrag wurde abgeschlossen, und mit dem Architektenbüro Braun und Nagel wird ein Vorentwurf erarbeiten werden, wie das Ganze dort aussehen könnte. Das wird sich bis nächstes Jahr ziehen. "Wir haben den ersten Schritt für dieses Projekt gemacht, es kommen noch zehn weitere."

Weitere Bauprojekte, die in Siegelsbach in Angriff genommen werden, sind ein Trafohäuschen in der Bahnhofstraße und der Bau einer weiteren Lagerhalle neben den zwei bereits bestehenden auf dem Gelände des ehemaligen Bundeswehrdepots. In beiden Fällen ist die Firma Mann & Schröder der Investor.

Nach der Schließung der Bäckerei Blum in der Bahnhofstraße wird ein Heilpraktiker in das Ladengeschäft einziehen.