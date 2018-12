Siegelsbach. (jou) Es gibt Berufe, die haben eine jahrhundertelange Tradition. Ob die Frankfurter Oper oder die Burg Steinsberg: Bei all diesen Bauten waren Steinmetze am Werk. Julian Wally ist einer der heutigen Generation. Der Siegelsbacher hat erst dieses Jahr seine Ausbildung abgeschlossen und wenige Monate danach gleich zwei Preise erhalten: Er ist Sieger beim Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks und hat den Wettbewerb "Die gute Form" gewonnen.

"Ich mag an diesem Beruf, dass man jeden Tag vor neuen Herausforderungen steht", erzählt der 21-Jährige, und dabei schwingt Begeisterung in seiner Stimme mit. "Jeder Stein ist anders." Nach seinem Abitur war für Wally klar, dass er lieber eine Ausbildung macht, als zu studieren. Eine Akademikerlaufbahn habe ihn einfach nicht interessiert. Jetzt studiert er den Stein. Und das Leben.

Den Beruf des Steinmetzes kannte er schon, denn sein Vater hat einen eigenen Betrieb in Siegelsbach. Zu Hause werden vor allem Grabsteine hergestellt. Wally selbst arbeitet bei einer Firma, die sich um Denkmalpflege kümmert. "Das ist sehr vielseitig", erzählt er. Ob Kirchen oder Schlösser, überall wo Sandstein verbaut wurde, gibt es einen potenziellen Arbeitsplatz für Julian Wally. Manchmal tauscht er nur Teile aus, manchmal müssen aber auch ganz neue (Ersatz-)Stücke hergestellt werden. Fast immer draußen und fast immer körperlich anstrengend. Für Julian Wally ist das kein Problem: "Man sollte sich nicht zu schade sein, dreckig zu werden", meint er, als er überlegt, welche Eigenschaften ein Steinmetz haben sollte.

In seinem Beruf kommt Wally rum. Letztes Jahr hat er auf der Burg Steinsberg gearbeitet, gerade ist sein Arbeitsplatz in Stuttgart. Natürlich werde durch den ständigen Ortswechsel das Umfeld ein wenig vernachlässigt, aber: "Das Spannende überwiegt. Ich bin ja noch jung", sagt Wally und lacht dabei. Der junge Mann wirkt bescheiden und ziemlich bodenständig. Er sagt Dinge wie: "Ich kann ja noch nichts, da bringt mir der Meister auch nichts."

So ganz stimmt das nicht. Immerhin ist Wally einer der besten Nachwuchs-Steinmetze Deutschlands. Das hat der Wettbewerb des deutschen Handwerks, mit dem Namen "Profis leisten was", bewiesen. "Mein Gesellenstück war ausschlaggebend", sagt Wally. Und das musste der Siegelsbacher am Ende seiner Ausbildung innerhalb von 52 Arbeitsstunden fertigen. Seine Spitzbogenvariation, die an eine Krone erinnert, hat seinen Lehrern so gut gefallen, dass der ganze Notenschnitt noch einmal verbessert wurde.

Das führte dazu, dass Wally sowohl bester Steinmetz-Azubi bei der Handwerkskammer Heilbronn wie auch auf Landesebene wurde. Dadurch durfte er dann am bundesweiten Wettbewerb teilnehmen. Da habe er innerhalb von fünf Stunden noch mal ein praktisches Stück anfertigen müssen. "Das hat mich schon gestresst", bekennt er.

Gelohnt hat es sich allemal: Wally hat den Wettbewerb gewonnen. Jetzt hat er die Möglichkeit, ein Stipendium bei der Begabtenförderung zu bekommen und so seinen Meister finanzieren zu können. Doch das kann noch ein bisschen warten, meint Wally. Erst mal will er Erfahrung sammeln und "rumkommen", wie er sagt.