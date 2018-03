Von Karoline Beck

Siegelsbach. Der erste Doppelhaushalt der Gemeinde Siegelsbach ist verabschiedet. Durch dieses Novum verspricht man sich eine Erleichterung für den im Mai anstehenden Personalwechsel an der Spitze der Kämmerei und bei der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht.

Positiv sieht derzeit die finanzielle Situation der 1700 Seelen-Gemeinde aus. Grund hierfür ist vor allem die Gewerbesteuer, die durch die gute Konjunktur in die Gemeindekasse fließt, sowie der Zuwachs beim Einkommenssteueranteil. Doch Bürgermeister Tobias Haucap relativiert und warnt vor übertriebenen Optimismus: Man wisse nicht, wie sich diese Einnahmen in Zukunft gestalten, und auch die Ausgaben stiegen ständig.

Kämmerer Thomas Breitinger erinnert sich an ein Jahr, in dem gar keine Gewerbesteuer eingenommen wurde. Doch gibt es derzeit keinen ersichtlichen Grund, um mit einer solchen Situation zu rechnen, denn mit dem geplanten Gesamtvolumen von 4,6 Millionen Euro in 2018 und rekordverdächtigen 5,7 Millionen Euro in 2019 steht die Gemeinde auf gesunden Füßen. Das findet auch Bürgermeister Haucap nicht alltäglich.

Mit erfreulichen Zahlen im Hintergrund lassen sich leichter zwei große Projekte planen und umsetzen, die Siegelsbach voranbringen sollen. Dennoch wird die Gemeinde die gesamten Kosten nicht aus eigener Kraft stemmen können, sondern Zuschüsse für die Finanzierung benötigen. Noch ist nicht klar, ob für den Bau der Sporthalle, der voraussichtlich etwa 1,9 Millionen Euro kosten wird, die Zuschüsse aus dem Sportstättenförderprogramm des Landes fließen werden. Zwei Mal wurde der Antrag bereits abgelehnt, nun hofft man, dass im dritten Anlauf in den nächsten Wochen die Zusage kommt. Außerdem können Gelder aus dem Ausgleichsstock zur Finanzierung hinzugenommen werden.

Das zweite große Vorhaben der Gemeinde ist der Erwerb von Grundstücken für ein Neubaugebiet hinter der ehemaligen Schule. Die Verhandlungen mit dem Eigentümer, der evangelischen Stiftung Pflege Schönau, laufen, und Bürgermeister Haucap ist zuversichtlich, dass der Kauf bald zum Abschluss kommen wird.

Kredite möchte die Gemeinde nicht aufnehmen, sondern die eigenen Rücklagen angreifen. Anfang 2018 liegen diese bei 2,4 Millionen und sinken nach Entnahme im Jahr 2019 auf 1,4 Millionen. Dennoch meint Tobias Haucap bei diesen positiven Sachverhalten: "Die Projekte stellen eine große Herausforderung dar. Man muss sinnvoll wirtschaften."

Zudem muss Siegelsbach in die Kanalsanierung, die Kläranlage sowie in das Regenüberlaufbecken investiert. "Das kann man nicht auf die lange Bank schieben", meint Haucap. Daher soll der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung zur Finanzierung nun im Jahr 2018 Kredite von 78.000 Euro aufnehmen.