Siegelsbach. (rnz) Weil der Polizei eine grau-schwarze Trübung des Tiefenbachs bei Siegelsbach gemeldet worden war, haben Experten des Arbeitsbereichs Umwelt des Polizeipräsidiums Heilbronn zusammen mit Spezialisten der Feuerwehr und einem Chemiefachberater die Folgen der Trübung untersucht. Sie stellten am Freitagnachmittag fest, dass die Verunreinigung, die sich auf eineinhalb Kilometer des Bachlaufs erstreckte, offenbar kein Fischsterben verursachte und auch sonst keinen Einfluss auf Flora und Fauna hatte. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand war bei der Reinigung eines stillgelegten Öltanks wegen technischer Mängel verunreinigtes Wasser in den Bach geflossen. Nachdem die Feuerwehr eine Sperre errichtet hatte, floss kein weiteres Schmutzwasser nach. Die Ermittlungen dauern an. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Siegelsbach, Bad Rappenau und Neckarsulm, letztere mit einem speziellen Messfahrzeug.