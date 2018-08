Trauer und Bestürzung nach dem schweren Unfall auf der Autobahn beim "Bauernwald": Arbeitskollegen und Bekannte der verbrannten Unfallopfer legten gestern an der Unfallstelle Blumen nieder und zündeten Kerzen an. Foto: Michael Endres

Von Michael Endres und dpa

Bad Rappenau/Sinsheim. Geschah der grauenvolle Unfall auf der A 6 auch deshalb, weil der Parkplatz "Bauernwald" mit seinen neun Lkw- und zehn Pkw-Stellplätzen überfüllt war? Tatsache ist: Es gibt in Baden-Württemberg zu wenige Ruheorte entlang der Autobahn. Auf 2500 schätzt das Verkehrsministerium die Zahl der fehlenden Lkw-Stellplätze im Land. Zwar seien im vergangenen Jahr durch Umbau und Erweiterungen im Südwesten rund 130 Parkplätze für Lastwagen entstanden.

Es ist ein lange bekanntes Problem, dass Parkplätze entlang der Autobahn nachts voll sind", sagt auch Frank Belz, Sprecher der Polizei Heilbronn. Allerdings herrscht auf der A 6 zwischen dem Weinsberger und dem Walldorfer Autobahnkreuz absolute Not. Zwar wurde im Rahmen des Raststätten-Ausbaus bei der "Kraichgau-Süd" das mittlerweile größte Stellplatzangebot für Lkw in der Bundesrepublik geschaffen. Allerdings sind diese problemlos nur in Fahrtrichtung Heilbronn zu erreichen.

Der verunglückte Schwertransport war vom bayerischen Wackersdorf in Richtung Frankreich unterwegs, dorthin sollte der fabrikneue Bagger überführt werden. Der Schwertransport war deshalb mit einem Sicherungsfahrzeug in Begleitung, da die Ladung - in diesem Fall der Baggerarm - vom Tieflader deutlich nach hinten hinaus ragte.

Laut Straßenverkehrsordnung (StVO § 22) darf die Ladung bis zu 1,50 Meter hinausragen, jedoch bei Beförderung über eine Wegstrecke bis zu einer Entfernung von 100 Kilometern bis zu drei Meter. Fahrzeug oder Zug samt Ladung darf nicht länger als 20,75 Meter sein.

Grundsätzlich muss jeder Schwertransport beim Landratsamt beziehungsweise bei landkreisübergreifenden Fahrten beim Regierungspräsidium angemeldet werden. Ende Mai 2017 war eine neue Verwaltungsvorschrift in Kraft getreten, nach der nicht mehr alle Schwertransporte von der Polizei begleitet werden müssen, und zwar für "alle im Vorhinein planbaren und regelbaren Streckenabschnitte mit Standardsituationen und -fällen", so die Vorschrift. Auf Autobahnen, wo die Straßen breit und ohne enge Kurven sind, habe die Polizei bisher schon häufig auf eine Begleitung verzichten können, so der Polizeisprecher Belz.