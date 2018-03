Von Christian Beck

Eschelbronn/Neidenstein/Waibstadt/ Neckarbischofsheim. Bahnreisende zwischen Meckesheim und Aglasterhausen müssen ab Montag mit Einschränkungen rechnen: Vom 26. Februar bis 8. März fallen einzelne Züge der Linie S 51 in den Spätstunden aus, und zwar zwischen 22 und 5 Uhr. Hintergrund sind Instandhaltungsarbeiten auf der Schwarzbachtalbahn: Im genannten Zeitraum wird die Baustelle eingerichtet. Vom 8. März, 22 Uhr, bis 23. April, 5 Uhr, fallen die Züge der Linie S 51 im Abschnitt Meckesheim - Aglasterhausen dann komplett aus. Als Ersatzverkehr werden Busse eingesetzt.

Das "Lebensalter" einiger Bauteile auf der Strecke ist erreicht: Schienen, Weichen, das Gleisbett - laut Bahnpressesprecher Roland Kortz bedarf das alles einer Überarbeitung. Die Strecke der so genannten Schwarzbachtalbahn wurde im Jahr 1862 eröffnet. Von 1982 bis 2009 fuhr dort die SWEG. Ab August 2009 wurde sie für die S-Bahn Rhein-Neckar modernisiert, die den Betrieb ab Juni 2010 aufnahm.

Konkret werden zwischen Meckesheim und Aglasterhausen Gleise erneuert. Außerdem wird das Gleisbett gereinigt und eine Planumschutzschicht eingebaut. Wie es der Name ausdrückt: Diese Schicht soll künftig das Planum schützen. Dabei handelt es sich um eine Tragschicht zwischen Erde und dem Schotterbett. Dadurch wird die Last besser verteilt, das seitliche Oberflächenwasser besser abgeleitet und Schotter sowie Erdplanum vermischen sich nicht. Sowohl die Reinigungsarbeiten als auch der Einbau der Schutzschicht sorgen also dafür, dass das Gleis stabilisiert wird und länger hält. Schließlich wird auf der Strecke auch noch der Felshang gesichert. Gearbeitet wird am Tag wie in der Nacht. 6,8 Millionen Euro investiert die Bahn in die Instandhaltung. Kortz spricht vor diesem Hintergrund von "umfangreichen Maßnahmen". Davon sollen Bahnreisende zukünftig auch profitieren: "Das wird der Fahrgast merken", erklärt der Pressesprecher. Nach Abschluss der Bauarbeiten würden die Züge ruhiger laufen. Ab Montag fahren in den Spätstunden Ersatzbusse, zwischen 5 und 22 Uhr verkehren die Züge regulär. Ab 8. März fallen sämtliche Züge aus, die Busse verkehren dann auch am Tag. Sie halten in Aglasterhausen am Bahnhof, in Helmstadt am Rathaus, in Neckarbischofsheim am Nordbahnhof, in Waibstadt am Kappisweg und am Bahnhof, in Neidenstein im Ort, in Eschelbronn am Bahnhof, an der Post und an der Neuapostolischen Kirche sowie in Meckesheim am Bahnhof. Fahrräder können in den Bussen nicht mitgenommen werden.

Von Samstag bis Sonntag, 17. bis 18. März, wird aufgrund der Bauarbeiten außerdem der letzte Zug von Neckargemünd in Richtung Sinsheim ausfallen. Auch hier fährt ein Ersatzbus.

Info: Auskünfte erteilt die Deutsche Bahn unter www.deutschebahn. com/bauinfos sowie Telefon 0621 /8301200.