Von Ralf März

Angelbachtal. Das Hinweisschild auf den Wanderweg ist aus dem Boden gerissen, liegt am Rande des Röhrigwegs. Etwas weiter entfernt ging es noch rabiater zu: Die Saatschulhütte im Michelfelder Wald wurde Opfer roher Gewalt. Die Bretter der Wände wurden teilweise herausgetreten oder abgerissen, der Holztisch umgeworfen, das Tischbein abgebrochen.

Vor neun Jahren hatten Pfadfinder und Ministranten im Rahmen einer ehrenamtlichen 72-Stunden-Aktion die alte Hütte beinahe komplett abgebaut und eine neue errichtet. Doch wer randaliert in einer gut eineinhalb Kilometer tief im Wald gelegenen Hütte? Von den Pfadfindern, die damals viele Helfer mobilisiert hatten, kann sich das keiner vorstellen, so deren Vorsitzender Tim Obrock. Er findet es schade und traurig, dass die ganze Mühe und Arbeit so missachtet würden. Dennoch erklärten die Pfadfinder spontan die Bereitschaft, die Schäden an der Hütte zu beseitigen.

Handelt es sich bei den Schäden nicht um Randale, sondern um ein Zeichen gegen den geplanten "Buchen-Waldmeister-Erlebnispfad", der auf dem Röhrigweg direkt an der Hütte vorbei führen soll? Immer wieder waren der Naturschutz und die Kosten in der Bevölkerung diskutiert worden. Gemeinderat Dr. Axel Derks hatte im Zuge der Erlebnispfad-Planungen mit Blick auf andere Schäden im Ort mehrfach vor Vandalismus gewarnt. Anscheinend zeigt sich jetzt bereits, dass dieser tatsächlich nicht vor dem abgelegenen Wald Halt macht.

Ob ermittelt werden kann, wer für den Schaden an der Waldhütte verantwortlich ist, ist fraglich. Von der Gemeinde wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet, berichtet Bürgermeister Frank Werner. Der Schaden wurde auf rund 2000 Euro geschätzt.

Im Gemeindegebiet war es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Vandalismusschäden gekommen. Abgeschnittene Jungbäume, die im Schlosspark nach dem Pflanzen nur wenige Wochen alt wurden, Einbrüche und Einbruchsversuche in Jugendzentrum, Kindergarten und Sonnenberghalle mit hohen Schäden oder beleidigende Graffiti-Schriftzüge auf der Schul- und Hallenfassade sind nur ein Auszug aus der langen Liste. Reparaturkosten oder hohe Aufwände für die Beseitigung der Spray-Parolen waren die Folge.

An der Fassade der Sonnenberghalle und am Jugendzentrum wurden daher von der Kommune jetzt Überwachungskameras angebracht, wie Bürgermeister Werner jüngst die Gemeinderäte informierte. Auch Hinweisschilder wurden montiert, die auf die Videoüberwachung hinweisen. Doch ob sich Schäden dadurch verhindern lassen oder sich nur verlagern, muss sich zeigen. Waldhütte oder zukünftig auch der Erlebnispfad wären besser geschützt, wenn Schranken an den Waldwegen geschlossen wären, so eine Idee aus dem Gemeinderat. Doch ob die Vandalen tatsächlich mit dem Auto in den Wald gefahren waren, ist bisher nicht bestätigt.