Eppingen. (guz) Bei vier Enthaltungen und zwei Gegenstimmen hat der Technische Ausschuss dem Gemeinderat mehrheitlich die Zustimmung zur Neugestaltung des Pausenhofes der Grundschule im Rot empfohlen. Die rund 410.000 Euro teure Maßnahme stieß damit nicht uneingeschränkt auf Gegenliebe. Bereits in der Septembersitzung war das Vorhaben kontrovers diskutiert worden. Dass der Gehweg an der Wilhelmstraße verbreitert werden soll, ist vom Gemeinderat zwar bereits beschlossen, sorgte im Technischen Ausschuss nun aber erneut für Unmutsäußerungen. Denn um den Gehweg zu verbreitern, muss ein schmaler Streifen des Schulhofes entlang der Wilhelmstraße geopfert und die vorhandene Überdachung ab- und später wieder aufgebaut werden.

"Da wird unverantwortlich viel Geld ausgegeben", kritisierte Hartmut Kächele (SPD), "was wäre, wenn wir alles so lassen?" Grünen-Fraktionsvorsitzender Peter Wieser ist ebenfalls der Meinung, dass der Bestand nicht abgebaut werden müsse. "Brauchen wir wirklich überall dieses Top-Standards?" fragte er. Keinen Diskussionsbedarf sahen Jörg Haueisen (FBW), Reinhard Keller und Ute Knopp (beide CDU). Alle drei machten sich als Vertreter ihrer Fraktionen für die auch von der Verwaltung favorisierte Variante stark, bei der die neue Abgrenzung zum dann verbreiterten Gehweg an der Wilhelmstraße als 1,70 Meter hohe Sandsteinmauer ausgeführt werden soll. Um der 28 Meter langen Mauer, die vom höher gelegenen Pausenhof aus 1,10 Meter in die Höhe ragt und aus den vorhandenen Steinen gebaut wird, ihre optische Wucht zu nehmen, sollen Zaunelemente eingearbeitet werden. Die mächtige Linde in der Mitte des Hofes bleibt erhalten.

Das Ganze ist mit rund 20.000 Euro (netto) veranschlagt. Für Abbau, Neuanstrich und Wiederaufbau der Überdachung sind 15.000 Euro eingeplant - ein Neubau hätte 25.000 Euro gekostet. Ursprünglich waren für Sichtschutzwand und Überdachung 100.000 Euro, für die Gesamtmaßnahme 450.000 Euro im Haushalt reserviert. Auf Drängen des Gemeinderates wurde aber - letztlich erfolgreich - nach Einsparmöglichkeiten gesucht, auch wenn Michael Mairhofer (SPD) für weitere Einsparungen weiterhin "mit der Variante Lattenzaun" hätte leben können, wie er sagte. Weil der abgezwackte Streifen dem Pausenhof auf der Ostseite zum Parkhaus hin wieder zugeschlagen werde, bleibe die Pausenhoffläche unverändert, erwiderte Bürgermeister Peter Thalmann auf die Kritik Kächeles, der von einer Verringerung der Fläche gesprochen hatte. Über eine Mauervariante könne diskutiert werden, aber "ein breiterer Gehweg an dieser Stelle ist kein Luxus" und außerdem Beschlusslage, insistierte Thalmann, der zudem auf die "eng getakteten" Arbeiten beim Umbau der Wilhelmstraße verwies: "Wir können nicht wieder von vorne anfangen."

Wenn nun auch die Mehrheit des Gemeinderates zustimmt und der Umbau wie geplant im Frühjahr startet, ist nach vier Monaten Bauzeit aber noch nicht alles erledigt: Die dann noch fehlende Abgrenzung zur Kaiserstraße, die 12.000 Euro kosten soll, wird später realisiert. Auf Wunsch der Schule vorgezogen werden dagegen die Arbeiten für eine bessere Müll- und Lagerlogistik - die 22.000 Euro dafür waren eigentlich erst 2019 vorgesehen. Unverändert bleiben die geschätzten Kosten für die Umgestaltung des Pausenhofes und die Ausstattung mit Spielgeräten und farbigen Holzskulpturen: 210.000 Euro, rund die Hälfte der Gesamtkosten, entfallen auf diesen Posten - die Planungs- und Nebenkosten werden inklusive der Vorarbeiten aus diesem Jahr bis zur Fertigstellung bei 85.000 Euro liegen. Die Stadt rechnet mit 17.500 Euro an Fördermitteln.