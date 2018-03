Gemmingen. (isi) Die Arbeiten am Gärtnerhaus haben begonnen. Ein großer blauer Zaun versperrt die Sicht auf das Treiben der Arbeiter. Doch ein Blick hinter die Kulissen verrät: Das Toilettenhäuschen und der scheunenähnliche Anbau sind Geschichte. Der Durchbruch durch die historische Schlossmauer ist ebenfalls erstellt, sodass die Baufahrzeuge nun gut auf den Schlosshof fahren können.

Der beauftragte Architekt Ulli G. Hässig hat den Zeitplan für die Sanierungsarbeiten fest im Blick. Der Bauzeitenplan ist eng gesteckt, denn zum Parkfest Ende Juli soll die Außenrenovierung fertig sein. "Ansonsten finden wir eine Lösung", so Hässig in der letzten Gemeinderatssitzung. Im März soll die Bodenplatte anstelle der Scheune gegossen werden, dort wird künftig der Küchentrakt sein nebst Sanitärbereich.

Mit diesem Neubau wird im April in Holzbauweise begonnen werden, in dem die Küche und der Sanitärbereich unterkommen. Insgesamt wurden die Baukosten für die Sanierung des Gärtnerhauses auf 3,35 Millionen Euro geschätzt, davon sollen rund ein Drittel - also 1,1 Millionen Euro - an Fördermitteln vom Land eingehen. So hofft man.