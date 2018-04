Sinsheim. (cba) Wer hat nun zugeschlagen, sich der gefährlichen Körperverletzung strafbar gemacht? Dass Fäuste aus einer Männergruppe heraus flogen, scheint laut Aussage eines 32-jährigen Mannes plausibel. Er hatte als Erinnerung an jene Nacht ein Hämatom davon getragen und war nun als Hauptbelastungszeuge aufgetreten. Aus Mangel an Beweisen wurde der Angeklagte jedoch freigesprochen. Dass er den Heiligabend 2015 zur Zeit, als es auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Neulandstraße zu einer Rangelei kam, tatsächlich im Bett verbrachte, schloss das Sinsheimer Amtsgericht nun beim Fortsetzungstermin des Prozesses nicht mehr aus.

Denn: Der Hauptbelastungszeuge, der ihn noch beim Verhandlungsauftakt am vergangenen Dienstag wiedererkannt haben wollte, ruderte jetzt, beim zweiten Verhandlungstermin, zurück. Die Gegenüberstellung mit dem Zeugen, der vorgegeben hatte, mit Freunden und einem Mercedes-Sportwagen an jenem Heiligabend in der Diskothek das Gelände gegen 4.30 Uhr verlassen zu haben, nachdem es eine kurze Auseinandersetzung mit einer weiteren Männergruppe gegeben hatte, ließ den Belastungszeugen nun schlussfolgern: "Es könnte auch anders gewesen sein."

Ein Prozess, der - wenn es nach dem Willen des Verteidigers gegangen wäre - gleich beim ersten Verhandlungstermin hätte abgekürzt werden sollen, entpuppte sich nun doch bei acht Zeugenvernehmungen zunächst als langatmig. Am Ende jedoch wurde das Urteil kurz und knapp gefällt: "Der Sachverhalt steht nicht zweifelsfrei fest", befand die Richterin, die auf den Antrag des Verteidigers, abzukürzen und lediglich den Belastungszeugen zu hören, entgegnet hatte: Sie wolle sich ein Gesamtbild verschaffen.

Diese Vorgehensweise erwies sich nun als richtig. Denn der Zeuge, der jetzt Physiognomie und Statur beider Personen - des Angeklagten und des mutmaßlichen Fahrers - verglich, relativierte seine anfängliche Überzeugung, der Angeklagte hätte das Auto gefahren und zugeschlagen: "Ich kann es nicht mit 100-prozentiger Sicherheit sagen, dass der Beschuldigte der Täter ist." Bei einer Wahllichtbildvorlage nach der Tat habe er die Wahrscheinlichkeit, den Täter (jetzt der Angeklagte) identifiziert zu haben, noch bei 99 Prozent angesiedelt. Und jetzt? "Es scheint mir alles undurchsichtig." Die Staatsanwältin kam zu einem knappen Plädoyer: "Die Einlassung des Angeklagten wurde nicht zweifelsfrei widerlegt." Am Ende: Freispruch.