Bad Rappenau. (pol/rl) Mit Baseballschlägern prügelten mehrere Männer auf einem Parkplatz in der Raiffeisenstraße am frühen Sonntagmorgen aufeinander ein. Dabei wurden mindestens zwei Brüder verletzt. Einer von ihnen erlitt so schwere Gesichtsverletzungen, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren werden musste.

Zeugen berichteten außerdem von Schüssen. Die alarmierte Polizei fand am Tatort sechs Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe. Die Zeugen sahen auch, dass nach der Schlägerei drei Autos wegfuhren. Eines der Autos wurde noch in derselben Nacht von einer Polizeistreife in Heilbronn gefunden. Der Beifahrersitz war blutig.

Ein Mann und eine Frau, die eventuell mit dem Fahrzeug unterwegs waren, wurden in der Nähe des geparkten Wagens angetroffen. Ob sie an der Prügelei beteiligt waren und was der Grund der Auseinandersetzung war, ist derzeit noch unklar.