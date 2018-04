Von Tim Kegel

Sinsheim. Die Vereinheitlichung der städtischen Hinweisschilder im öffentlichen Raum soll in diesen Tagen beginnen. Letzte Absprachen haben Verwaltung und Gemeinderat am Dienstag getroffen. Das Rathaus orientiere sich bei der Durchsetzung des Vorhabens an der Gestaltungssatzung Innenstadt, sagte Oberbürgermeister Jörg Albrecht; er wolle Schmuddel-Schilder und nicht genehmigte Hinweiszeichen "in aller Konsequenz abräumen". Da zahlreiche private Schilder bald verboten würden, stehe "eine spannende Zeit ins Haus".

Gezeigt wurden dem Gremium diverse Beschilderungs-Stilblüten, chaotische Wegzeichen und uneinheitliche Layouts bei ein und derselben Schilder-Botschaft, etwa beim Steinsberg-Schild, von dem es mehr als vier Varianten gibt. "Es wird immer schlimmer", sagte OB Albrecht wohl auch in Richtung einiger Firmen, Gastronomen und Vereine. Längst nicht bei allen Schildern, die an städtischen Masten hängen, ist klar, wie und wann sie dort hingehängt wurden. Wer künftig als privater öffentlich beschildern möchte, der zahle in aller Regel dafür und müsse sich an die einheitliche Gestaltung halten. Ein Rückbaukatalog sei erstellt worden. Firmen bekämen diesbezüglich Post - in diese Richtung, schilderten Albrecht und Sandra Brucker vom Stadtmarketing, solle es künftig gehen. Man wolle, erläutert das Rathaus, auf Dialog setzen.

Inzwischen sind Details dazu bekannt, wie die städtischen Schilder aussehen werden: An den Zufahrtsachsen zur Stadt soll es "sechs einladende Willkommensgrußanlagen" geben; drei davon werden neu gebaut, drei Bestandsanlagen seien "mit neuen Hochleistungsfolien einzudecken", die gut vor Graffiti und weniger gut vor den immer häufiger auftauchenden Aufklebern der hiesigen Fußballszene schützten. 18 Infoanlagen, bestehend aus Gewerbetafeln in der Kernstadt, Reihen und Dühren, sieben kleinen Anlagen für Fußgänger in der Kernstadt und in Steinsfurt sowie fünf großen Anlagen an den Ortseingängen der Kernstadt aus 46 Stelen und 28 Tafeln. Ein Gäste-, Gewerbe- und Parkverkehrleitsystem umfasst Schilderbäume an 150 Standorten; 77 Anlagen werden an bestehende Masten montiert. Eine Hotelroute weist auf die Gastronomie der Gesamtstadt hin.

Die Planung, für die inklusive Konzeption, Planung, Umsetzung und Rückbau mit Kosten von rund 360.000 Euro gerechnet wird, bringe Sinsheim "an einen historischen Punkt", sagte SPD-Stadtrat Michael Czink. Jörg Albrecht sei "der dritte OB", der über dieses Thema spreche. CDU-Rat Friedhelm Zoller glaubt, man werde in den kommenden Jahren zwangsläufig stärker auf Gewerbetreibende hinweisen müssen.

Harald Gmelin von der Freien Wählervereinigung sprach die "Menge privater Schilder in Steinsfurt" an, deren Besitzer für eine Nennung Geld bezahlt hätten: Ein Teil dieser Schilder bleibe bestehen, sagte OB Albrecht, allerdings werde seitens der Verwaltung kein Geld mehr in deren Erhalt investiert. Einstimmig gab das Gremium sein Einverständnis zur Maßnahme.

Und so wie es aussieht, beginnt das Aufräumen demnächst durchaus symbolträchtig, schmunzelte der OB. Waren es doch Beschilderungen an einem ganz bestimmten Ort der Innenstadt, die in der Vergangenheit immer wieder für Kopfschütteln gesorgt hatten: der Schilder-Wust am Schwimmbadweg, rückwärtig der Stadthalle auf dem Vorplatz des Katharinenstifts. Ein Anblick, der bald Geschichte sein könnte, hieß es im Schlusswort: "Damit fangen wir an."

Hintergrund Von Tim Kegel Sinsheim. Stattliche 300.000 Euro für ein Beschilderungssystem: Ein vom Rathaus geplantes Modell aus amtlichen und nicht amtlichen Schildern, Willkommensgrußanlagen, Gewerbe-, Hotel-, und Parkroutenzeichen (wir berichteten mehrfach) hält Alexander Hotz, Ortsvorsteher in Adersbach, für "verfehlt" und sogar für "ineffizient", wo doch jeder ein Navigationsgerät im Auto habe. [+] Lesen Sie mehr Von Tim Kegel Sinsheim. Stattliche 300.000 Euro für ein Beschilderungssystem: Ein vom Rathaus geplantes Modell aus amtlichen und nicht amtlichen Schildern, Willkommensgrußanlagen, Gewerbe-, Hotel-, und Parkroutenzeichen (wir berichteten mehrfach) hält Alexander Hotz, Ortsvorsteher in Adersbach, für "verfehlt" und sogar für "ineffizient", wo doch jeder ein Navigationsgerät im Auto habe. Ineffizient zumindest so lange, wie damit nicht gleichzeitig digital auf die Zahl der freien Parkplätze hingewiesen werden könne. Die hierzu erforderliche Technik sei einfach verfügbar, sagte Hotz, auch sonst nicht verlegen ums direkte Wort, in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Infrastruktur für eine digitale Parkplatzanzeige glaubt Hotz baulich wie datentechnisch vorhanden. Von Beruf ist er IT-Spezialist. Welche Mehrkosten und welchen Zusatzaufwand würde ein solches Managementsystem mit sich bringen? Verkehrsplaner Thorsten Hellinger von "City Concepts" aus Heidelberg wich aus. Eine Möglichkeit zur Internet-Abfrage der Innenstadt-Parkflächen ließe sich mit der bestehenden Konzeption schaffen. Alexander Hotz bohrte nach: "Ich wiederhole meine Frage." Eine konkrete Antwort blieben Planer und Rathaus schuldig. Baudezernent Tobias Schutz klinkte sich ein. Er wisse von Mannheimer Parkhausbetreibern, dass eine solche Einrichtung "extrem teuer" wäre. Das Rathaus holt sich Beratung in der Quadratestadt. Von dort wisse man, dass für digitale Parkleitsysteme zunächst "Sensoren über den jeweiligen Parkbuchten installiert" und Freiflächen wie der Freibadparkplatz "eingezäunt werden" müssten. Alexander Hotz blieb skeptisch und behauptet felsenfest, "dass man so etwas mit jeder ,Media Markt Technik’ hinbekommt." Notfalls mit Zählschleifen "und einfachen Kameras". Ein Großteil der künftig über 350 Schilder weist auch auf Parkmöglichkeiten hin. Die Rede ist hierbei von einer "Parkroute". Teuer würde es auch, falls das momentan nur fürs Ballungsgebiet Sinsheim/Rohrbach/Steinsfurt geplante Beschilderungssystem noch auf die restlichen zehn Ortsteile konsequent übertragen wird, glaubt die Verwaltungsspitze: "In welchen Zeiträumen man da denkt", wollte CDU-Fraktionssprecher Friedhelm Zoller wissen. Oberbürgermeister Jörg Albrecht verwies auf die Kostenfrage. Einerseits müsse mit weiteren Beschilderungen "sukzessive vorgegangen" werden. Andererseits könne man "so etwas nicht erst in 15 Jahren in Angriff nehmen." Außerdem deutete Albrecht an, dass selbst bei der Neubeschilderung von Zentral-Sinsheim "noch einige Zeit ins Land zieht". Inzwischen ist von Winter 2017 die Rede, bis die ersten Schilder stehen. Vor kurzem wurde noch Herbst kommuniziert.

Hintergrund Sinsheim. (tk) Das neue Beschilderungssystem, mit dem das Rathaus den Schilderwald im Stadtgebiet ordnen will, gewinnt Kontur: Verkehrsplaner einer Heidelberger Agentur haben dem Kernstadtausschuss [+] Lesen Sie mehr Sinsheim. (tk) Das neue Beschilderungssystem, mit dem das Rathaus den Schilderwald im Stadtgebiet ordnen will, gewinnt Kontur: Verkehrsplaner einer Heidelberger Agentur haben dem Kernstadtausschuss jetzt Details präsentiert. Zwar ist die Anzahl doppelter, veralteter, illegaler, widersprüchlicher und wilder Schilder in Sinsheim nicht bekannt. Es handelt sich aber um viele hundert bis einige tausend Schilder. Allerdings wird deren Zahl deutlich sinken: Nicht-amtliche Schilder - insgesamt 375 Stück - sollen künftig an 118 Standorten gebündelt werden. Bei der amtlichen Kennzeichnung wurden 83 Standorte überarbeitet: Künftig werden Besucher über 50 Wegweiser und 33 Vorwegweiser an ihr Ziel geführt. Fünf Infoanlagen und zwei Willkommensgrußanlagen sind an den Ortseingängen geplant, neun in der Innenstadt. Wesentlich in der Konzeption ist das Parken: Rund ein Drittel der Zeichen befasst sich mit Parkleitung, konzentriert auf die großen Parkplätze wie die Parkhäuser Burgplatz oder Grabengasse. 27 Mal wird auf den Wohnmobil-Stellplatz am Freibad hingewiesen. Die Beschilderung der Gewerbegebiete wurde mit der ansässigen Wirtschaft abgestimmt. Zur Bedarfsermittlung ging eine Rundmail an alle Betriebe in Sinsheim, 127 davon - etwa 30 Prozent - finden sich künftig auf Sammelschildern. Knackpunkt laut Planer: Aus Gründen der Lesbarkeit solle die Zahl von sieben Hinweisen je Sammelschild nicht überschritten werden. Vereinzelt werden deshalb, wie auch vom Gremium gewünscht, Kompromisse zwischen Lesbarkeit und Informationsfülle notwendig sein: so etwa bei der Ausschilderung des Polizeireviers. Die Nutzerfreundlichkeit für Nicht-Ortskundige habe Hauptaugenmerk, etwa bei der Ausweisung besucherstarker Orte wie Berufsschulzentrum oder Wilhelmi-Gymnasium. Im vierten Quartal dieses Jahrs soll mit der Umsetzung des Systems begonnen werden. Die Maßnahme kostet rund 300.000 Euro, wobei bei amtlichen Schildern "im Idealfall" nur einzelne Symbole hinzugefügt oder ergänzt werden sollen, so der Planer. Das Rathaus bekommt dann außerdem Zugriff auf Dateien, in die Standorte und Inhalt der Einzel- und Sammelschilder eingepflegt sind, und kann selbst Daten ändern. Einmal installiert, könne der Bauhof defekte Schilder tauschen. Neue Wegzeichen könnten dank verwendeter Standardmaterialien und -schriften von lokalen Herstellern angefertigt werden. Als Zusatzleistung könne eine halbjährliche Aktualisierung außer Haus gebucht werden, ähnlich eines Abonnements. Fünf Farben - Rot für Kultur und Freizeit, Gelb für Gewerbe, Grün für Gastronomie, Blau für Parken und Weiß für öffentliche Einrichtungen - sollen das System intuitiv unterscheidbar machen. Wo Halterungen nötig sind, kommt ein geriffeltes Metallrohr mit Beschichtung zum Einsatz: Aufkleber haften daran schlecht. Zwei Beispielschilder waren am Mittag vor der Sitzung testweise aufgebaut worden, darunter am Karlsplatz. Aus verkehrsrechtlichen Gründen wurden sie später wieder entfernt.

