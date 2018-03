Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Zum vorletzten Mal präsentierte Kämmerin Martina Kuk die Übersicht der Haushaltsreste des Jahres 2017, denn "ab 1. Januar 2020 wird es diese Posten im Rechnungswesen der kommunalen Doppik - die Abkürzung für ’Doppelte Buchführung in Konten’ - nicht mehr geben," so die Kämmerin. Neidenstein müsse dann, wie alle anderen Kommunen in Baden-Württemberg, sogenannte "doppische" Haushaltspläne vorlegen und die bisherige Kameralistik ablösen. "Wie und wo zukünftig diese Haushaltsreste auftauchen werden, kann ich noch nicht sagen. So einfach verschwinden werden sie aber wohl nicht", meinte Kuk.

Beim Blick auf die insgesamt 475.600 Euro hohen Haushaltsausgabenreste und den Einnahmeresten in Höhe von fast 579.900 Euro muss sich wohl so mancher Gemeinderat wie im Film "Und täglich grüßt das Murmeltier" vorgekommen sein: Wie in den vergangenen Jahren stand erneut die Elektrifizierung der Schwarzbachtalbahn auf der Liste der Kämmerin. "Seit 2010 fährt die S-Bahn durch Neidenstein, und noch immer sind Rechnungen und somit auch Zuschüsse aus dem Ausgleichstock offen."

Kuk selbst klang schon ein wenig verzweifelt, weil sie weder sagen könne, ob die Kosten so bleiben werden, oder ob sich sonst irgendetwas tun werde: "Es gibt schon gar nicht mehr die früheren Ansprechpartner, und laut Auskunft des Landratsamts wird es mit der Abrechnung noch dauern." Bis jetzt konnten nur die Bahnübergänge abgerechnet werden, der Ausgleichsstock müsse noch warten, da die Kosten für den Bahnsteig nicht vorliegen. 250.000 Euro als Haushaltseinnahmerest aus der Kreditaufnahme bilden gemeinsam mit den rund 251.000 Euro für die Sanierung der Stützmauer im Kirchgraben bei den Ausgaberesten die größten Summen. "Für diese Maßnahme gibt es 189.900 Euro aus dem Ausgleichsstock, die als Einnahmerest verbucht werden müssen: "Diese für 2017 geplante Maßnahme wird in diesem Jahr umgesetzt", so die Kämmerin.

Weitere Haushaltsreste gibt es bei der Sanierung des Kindergartens, bei der noch Schlussrechnungen fehlen und auch noch weitere kleinere Maßnahmen im Raum stehen, sowie bei der Kanalsanierung Ringstraße, die zwar abgeschlossen sei, aber die Abrechnung noch nicht vorliege. Die finanzielle Beteiligung am Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar sei weiterhin nicht darstellbar. "Es vergeht kein Jahr, in dem die Finanzierungsmodalitäten nicht geändert werden." Irgendwann müsse die Gemeinde mit Zahlungen rechnen. "Wann und in welcher Höhe ist noch nicht bekannt." Aus diesem Grund müssen die eingestellten Gelder mittels Haushaltsresten gesichert werden, "um für die kommenden Abrechnungen gewappnet zu sein", so der Kommentar der Kämmerin. Der Gemeinderat erteilte für die gebildeten Haushaltsreste seine Zustimmung.