Derzeit wird an der Behebung des Schadens gearbeitet. Foto: Winfried Glasbrenner

Waibstadt-Daisbach. (wig) Die Daisbacher Ortsdurchfahrt wird noch einige Tage gesperrt bleiben. Aufgrund eines Wasserrohrbruches am späten Dienstagabend musste die Kreisstraße gesperrt werden.

Der Bruch der Hauptleitung vor der ehemaligen Bankfiliale konnte von der beauftragten Firma Naumann repariert werden, und die Haushalte im dortigen Bereich hatten schon im Laufe der Nacht wieder fließendes Wasser.

Nun musste auch der Gehweg auf der gegenüberliegenden Seite geöffnet werden, da hier das Wasser zu Tage trat. Dabei hat sich herausgestellt, dass die beiden betroffenen Hausanschlüsse ebenfalls erneuert werden müssen. Die vorbereitenden Arbeiten dazu sind derzeit im Gange.

Provisorium nicht möglich

Wie Ortsvorsteher Winfried Glasbrenner mitteilte, wird die Erneuerung der Hausanschlüsse voraussichtlich erst am Montag erfolgen können. Anschließend muss die Baugrube verfüllt und mit der Trag- und zuletzt der Verschleißdecke versehen werden. Ein Provisorium kann es bei dieser Durchgangsstraße nicht geben, daher kann die Sperrung erst aufgehoben werden, wenn die "Schwarzdecke", also die oberste Schicht, aufgebracht ist.

So kann es sein, dass die Sperrung der Daisbachtalstraße noch die ganze nächste Woche andauern wird. Der Verkehr wird solange über die Wolf- und Tulpenstraße umgeleitet, der Schwerlastverkehr wird bereits ab der Bundesstraße B292 beziehungsweise ab der Landesstraße L549 an Daisbach vorbei geleitet.

Update: Donnerstag, 6. August 2020, 18.31 Uhr

Waibstadt-Daisbach. (er/fro) Plötzlich sprudelte das Wasser auf einem Gehweg in der Daisbacher Ortsdurchfahrt, auf Höhe der ehemaligen Volksbank: Ein Wasserrohrbruch beschäftigte am Dienstag die Arbeiter des Wasserzweckverbands. Aus diesem Grund ist die Hauptstraße derzeit gesperrt, der Verkehr wird umgeleitet. Wie lange die Straße gesperrt bleiben muss, konnte Wassermeister Reiner Nimmervoll noch nicht sagen. Man müsse an diesem Donnerstag den Gehweg wieder öffnen, um zu überprüfen, ob es zu gefährlichen Unterspülungen der Straße gekommen sei.

Wie lange die Hauptstraße jetzt gesperrt bleiben muss, ist noch unklar. Foto: Egbert Rudy

Zunächst wurde ein Schaden einer Hausanschlussleitung vermutet, doch bei genauerer Untersuchung wurde der Schaden an der Hauptwasserleitung festgestellt. Das Team des Wasserzweckverbandes arbeitete bis spät in die Nacht, um den Schaden zu reparieren. Gleichzeitig kümmerten sich die Arbeiter noch um ein defektes Rohr auf einem privatem Grundstück.

Für manche Anwohner ist die Reduzierung des Verkehrs, die noch einige Tage dauern könnte, allerdings eine willkommene Erholung. Sie fühlen ihre Lebensqualität wegen des zunehmenden Schwerlastverkehrs beeinträchtigt. Außerdem trügen die Erschütterungen durch die Lastwagen zu den Schäden der Wasserleitungen bei, war zu hören.

Schon in der Vergangenheit waren Schäden an den Wasserleitungen in der Ortsdurchfahrt aufgetreten. Manche Daisbacher sind deshalb der Meinung, dass sich die Erneuerung der Wasserrohre nicht mehr lange aufschieben lässt. Die Fachleute des Wasserwerkes konnten sich dazu nicht äußern.