Sinsheim. (tk) Warum die tägliche Zeitung so aussieht, wie sie aussieht, lautete die zentrale Frage des Abends, zu dem die RNZ, die Volkshochschule und das Bündnis für Toleranz eingeladen hatten (siehe Artikel rechts). Die rund 50 Besucher hatten zahlreiche Fragen. Eine Auswahl:

Warum stehen manche Themen mehrfach in der Zeitung? Dass ein Thema aus Sinsheim, Eppingen oder Bad Rappenau sich auf den Lokalseiten und im überregionalen Teil wiederfinde, diene schlicht dazu, es über die Mantelseiten, die in allen neun Lokalausgaben zu lesen sind, "einem größeren Leserkreis zugänglich zu machen", wie Christian Beck erläuterte. Erfahrungen haben gezeigt, dass manche Leser sich bei der Zeitungslektüre auf den Lokalteil konzentrieren. Taucht das Thema dort nicht auf, heißt es oft: "Ihr hattet dazu gar nichts drin!" In der Regel bereite man auf diese Art und Weise gedoppelte Inhalte jedoch unterschiedlich auf, um reine Dubletten zu vermeiden: im Lokalteil zumeist ausführlicher und mit stärkerem Blickwinkel auf die Auswirkungen vor Ort.

Mehr lokale Inhalte? Dass der Bedarf an regionalen Nachrichten hoch ist, zeigte sich am Abend deutlich: An Inhalten, "die man nicht schon im Radio gehört und im Fernsehen gesehen hat", wie es mehrfach hieß. An "dem, was in Sinsheim, bei den Vereinen" oder in der kraichgauer Kommunalpolitik passiere. Die Sinsheimer Redaktion kämpfe oft um mehr Platz, um zusätzliche Seiten, erklärte Beck. Ein Patentrezept sei aber schwierig. Denn alle Ressorts und Inhalte in der RNZ haben ihre Anhänger: Von der Politik über Wirtschaft bis hin zum Feuilleton gibt es ebenso treue Leser, entscheidend sei der Themenmix.

Leserbriefe wurden mehrfach angesprochen: Der eine fand noch vor Jahren "übertrieben viele" davon im Blatt; der andere wünscht sich "am besten täglich eine ganze Seite" davon. Beides dürfte schlicht an der Realität scheitern - weil Leserbriefe laut Beck sehr wohl erwünscht sind, aber nicht erzwungen werden können. Grundregeln für die Schreiber gibt es übrigens auch: Leserbriefe dürfen 40 Druckzeilen nicht überschreiten und müssen sachlich richtig sein. Zuschriften zu lokalen Themen werden im Lokalteil veröffentlicht, der Rest hat die Chance, am Samstag auf der Seite "Forum" abgedruckt zu werden. Dort ist die Zahl der Zuschriften aber so groß, dass ausgewählt werden muss. Kurze Leserbriefe haben dort eine bessere Chance auf eine Veröffentlichung

Heiter oder ernst? Wie ernst soll die Berichterstattung sein? An der Geschichte zur "Seilbahn auf den Steinsberg" - einer jährlich wiederkehrenden Anekdote der Haushaltssitzung des Sinsheimer Gemeinderats - schieden sich die Geister: Für die einen ein "Aprilscherz", für die anderen "amüsante Lektüre". Fazit: Es ist schwer, es jedem Leser recht zu machen. Aber: Die Tageszeitung zu lesen, darf auch Spaß machen.

Gute oder schlechte Nachrichten? Zu viele zu große Unfallberichte drucke die RNZ ab, kritisierten manche Vortragsgäste. Und wünschten sich "mehr gute Nachrichten". Auch hier machte sich Beck für einen ausgewogenen Themen-Mix stark: Unfallberichte werden laut RNZ-interner Statistik im Internet sehr oft gelesen. Zukünftig soll aber auch verstärkt der Fokus auf gute Nachrichten gerichtet werden. Über Anregungen und Tipps freut sich die Redaktion.

Warum stehen Fehler in der Zeitung? "Jedem passieren Fehler, bei uns stehen sie in der Zeitung", lautet eine Spitzfindigkeit unter Redakteuren. Doch sie selbst ärgern sich darüber maßlos. Denn jeden Abend werden Texte von Kollegen gegengelesen, meist mehrfach. Und viele Fehler werden dabei entdeckt. Doch leider nicht alle. Perfektion wird es nicht geben, die RNZ bittet um Nachsicht. Und natürlich auch darum, Fehler sofort zu melden - nur so können sie korrigiert und in Zukunft vermieden werden.

Warum wird manches gedruckt, anderes nicht? Die Antwort auf diese Frage hängt oft vom Einzelfall ab. Die Lokalredaktion steht aber jederzeit als Ansprechpartner für Themenvorschläge, Anregungen, Kritik und Dialog zur Verfügung. Die Kontaktdaten stehen jeden Tag im blauen Kasten links oben auf Seite 3.