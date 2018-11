Abschiedsworte mit viel Wehmut in der Stimme: Bürgermeister Otto Eckert leitete seine letzte Gemeinderatsitzung. Foto: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Reichartshausen. Stehender Applaus für Otto Eckert. Und das bei einer Gemeinderatsitzung, nach 400 Zusammenkünften der Bürgervertretung unter seinem Vorsitz nun die letzte, die der scheidende Bürgermeister leitete. Dazu legte er, wie damals 1994, als er an die Spitze der Gemeinde gewählt wurde, die Amtskette um - und die Atmosphäre im Sitzungssaal des Rathauses gewann etwas Feierliches wie selten zuvor. Vertrauen, Respekt, Harmonie, Demokratie: Diese Worte bemühte Otto Eckert, um zu beschreiben, welch Geistes Kind im Gemeinderatsrund in den vergangenen 24 Jahren herrschte.

23,2 Millionen Euro wurden unter seiner Regie in Reichartshausen investiert - eine außergewöhnliche Leistung für eine Gemeinde dieser Größenordnung. 323 Einwohner hat die Gemeinde in der Amtszeit Eckerts dazugewonnen: 2085 zählt sie aktuell.

Die Infrastruktur auf dem neusten Stand, Sport- und Übungsstätten sowie Proberäume für die Vereine in einem guten Zustand, ein Ortsbild, das eine wahre Metamorphose durchlaufen hat: "Unser Dorf ist schöner geworden", sagte Otto Eckert, der sichtlich stolz auf die Leistung seiner Gemeinde ist, die nun in vielen Bereichen seine Handschrift trägt. Und all das bei einer Kassenlage, die immer im grünen Bereich war, auch wenn dies nicht immer einfach gewesen sei.

"Wir haben uns nicht gescheut, neue Wege zu gehen", sagte das Gemeindeoberhaupt, dessen dritte Amtsperiode am 17. Dezember endet. Moderne Wege hat Otto Eckert gerne beschritten: Etwa mit der CO2-neutralen Wärmeversorgung der kommunalen Gebäude, mit dem Dienstleistungszentrum Komm-In, mit dem generalsanierten Centrum sowie mit dem überregionalen Naturfriedhof. "Damit sind wir zum Trendsetter geworden", sagte der 68-Jährige, der Schlaglichter warf auf die vielfältigen Maßnahmen und Projekte: "In den vergangenen Jahren haben wir unsere Gemeinde im Rahmen des Landessanierungsprogramms nachhaltig und zukunftsfähig gestaltet und gerade im alten Ortskern ein sehr gutes und freundliches Wohnumfeld geschaffen."

Seinem Nachfolger und dem Gemeinderatsgremium übergebe er eine auf solider Finanzsituation aufgestellte Gemeinde, "die auch im interkommunalen Vergleich gut da steht" (Eckert). Viele Worte des Dankes äußerte er nun, vor allem an den Gemeinderat, das Verwaltungsteam, die Bürger und an seine Familie, allen voran seine Frau Bärbel. "Ich weiß, dass ich euch so manches Mal sehr viel abverlangt habe, aber ihr habt meine Wünsche und Vorgaben fast immer erfüllt. Es war mir eine große Ehre und zugleich große Freude, euer Chef zu sein." Diese Worte sagte Eckert sichtlich gerührt und sicher nicht ohne ein wenig Wehmut. Und dann: Stehender Applaus für den Chef.

Otto Eckerts Nachfolger Gunter Jungmann wird sein Amt am 18. Dezember antreten. So lange verwahrt der Bürgermeisterstellvertreter Heinrich Zimmermann die Amtskette.

Info: Offiziell verabschiedet wird Otto Eckert am Freitag, 23. November, 18.30 Uhr, mit einem feierlichen Akt im Centrum.