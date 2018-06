Von Christiane Barth

Reichartshausen. Eine Trophäe für den Partykeller oder einfach ein übler Streich von Scherzbolden? Eine Ortstafel erfüllt - außer ihres eigentlichen Zwecks freilich am Ortseingang - wohl kaum einen anderen Sinn. Dennoch scheint so mancher etwas damit anfangen zu können. Gerade stellt der jüngste Diebstahl vor den Toren Reichartshausens den Bürgermeister vor ein Rätsel.

Pfosten und Rahmen stehen noch da, doch dort, wo eigentlich mit schwarzen Lettern auf gelbem Blech der Name der Gemeinde prangen sollte, klafft ein Loch. "Ich finde das sehr verwunderlich", so Otto Eckert, der dem Gemeinderat von dem seltsamen Diebstahl berichtete. Dieser habe sich bereits vor etwa drei Wochen am Ortsausgang Richtung Helmstadt ereignet. Ausgetauscht wurde das Schild bislang noch nicht. Ein Maischerz? In der Nacht zum Muttertag sei das passiert, so der Bürgermeister im Gemeinderat: "Für Ersatz muss der Kreis sorgen."

Das Ergebnis einer durchzechten Nacht? Mit der Beute dürfte kaum einer wirklich etwas anfangen können, vermutet der Bürgermeister, der sich an einen weiteren Vorfall dieser Art im Laufe seiner Amtszeit erinnert. Damals jedoch habe man das Ortsschild kurze Zeit später in einem Weizenfeld entdeckt. Dass auch der Gegenstand des jüngsten Raubs erneut durch Zufall gefunden wird, ist die Vermutung des Bürgermeisters. Eine große Herausforderung stelle die Demontage eines an den Rahmen angeschraubten Ortsschilds wohl nicht dar, meint der Bürgermeister. "Man könnte es anlöten. Doch dann wäre der Schaden wohl noch größer", schätzt der Ortschef, der einen Zusammenhang vermutet zu einem weiteren Schilddiebstahl etwa zwei Kilometer weiter, direkt an der B 292. Dort fehlt die Tafel, die den Beginn des Nackar-Odenwald-Kreises markiert. Auch diese wurde noch nicht ersetzt. Ob beide Tafeln Beute des gleichen Raubzugs waren? Gut möglich. Anzeige erstattet hat der Bürgermeister jedoch nicht.

Ein Einzelfall sei der Vorfall von Reichartshausen nicht, teilt Adam Meit, stellvertretender Pressesprecher des Rhein-Neckar-Kreises, mit: "Das kommt immer mal wieder vor." Doch sei ihm kein einziger Fall bekannt, bei dem die Diebe von Straßenschildern überführt werden konnten. "Oft passiert das ja in einer Bierlaune", meint Adam Meit. Dennoch handle es sich dabei um einen "gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr" und sei eine Sache der Strafverfolgungsbehörden. "Fakt ist: Das ist ein Diebstahl", so Meit. Zur Höhe des Strafmaßes kann die Polizeidienststelle Sinsheim keine konkrete Auskunft geben, könne dieses doch "situationsbedingt" sehr unterschiedlich ausfallen, je nach eventuellen Vorstrafen oder weiteren Sachbeschädigungen. Das habe dann die Staatsanwaltschaft zu entscheiden.