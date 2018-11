Von Christiane Barth

Reichartshausen. "Die Zukunft ist bunt" lautete der Slogan, mit dem die Gemeinde in die Sanierung der Mehrzweckhalle startete, die sich zum modernen Centrum mauserte. Und bunt gestaltete sich auch die gesamte Ortskernsanierung, die die Gemeinde jetzt mit einer Sanierungsbroschüre dokumentiert.

Früher floss durch die Hauptstraße noch nicht das Quellwasser des Wartschaftsbachs, sprudelten noch keine Wasserspiele im Ortskern und wurden die kommunalen Gebäude mit Öl beheizt. Jetzt, zwölf Jahre und vier Millionen Euro später, glänzt die Gemeinde mit einem attraktiveren Erscheinungsbild und ökologischer Ausrichtung. Unter der Federführung von Bürgermeister Otto Eckert und mit dem Sanierungsträger "Steg Stadtentwicklung GmbH" nahm der Slogan der Gemeinde "Fühl dich wohl in Reichartshausen" in den vergangenen zehn Jahren immer mehr Gestalt an.

Die Ortsmitte im Wandel: Die Mehrzweckhalle war noch auf dem Stand des 20. Jahrhunderts, eine Energieschleuder und in der Funktion beschränkt. Inzwischen hat die Gemeinde ihre Hausaufgaben gemacht und nach der Generalsanierung einen modernen und einladenden Treffpunkt.

Die städtebauliche Erneuerung sollte Missstände in privaten und kommunalen Gebäuden beheben, Leerstände beseitigen, Wohnraum im Ortskern schaffen, die Gemeindehalle verbessern, einen Mehrgenerationenplatz schaffen und den Kindergarten "Arche" sanieren. All dies ist erledigt. Doch die Weiterentwicklung der Centgemeinde ist damit noch nicht abgeschlossen. Der neue Bürgermeister Gunter Jungmann denkt an ein Gemeindeentwicklungskonzept und will einen erneuten Antrag auf Aufnahme ins Landessanierungsprogramm stellen.

40 Prozent Eigenmittel steuerte die Gemeindekasse zur Finanzierung der kommunalen Sanierungsmaßnahmen bei, der Rest wurde mit staatlichen Mitteln aus dem Landessanierungsprogramm gefördert. Auch die privaten Vorhaben wurden unterstützt: Eine halbe Million Euro ließ Stuttgart springen, damit wurden 35 Modernisierungs- und neun Abbruchmaßnahmen gefördert.

Angefangen hat alles 2009, als die Gemeinde ein Nahwärmenetz für die kommunalen Gebäude realisierte. 2010 dann der nächste große Brocken der Ortskernsanierung: die Hauptstraße, die sich mit den angegliederten Trassen, Stolzeneck- und Schulstraße sowie Teilen der Heldenhainstraße in zwei Bauabschnitte gliederte.

Die Sanierung der Gemeindehalle war das umfangreichste Projekt des Maßnahmenkatalogs und dürfte Bürgermeister Eckert so manches graues Haar beschert haben: "Das hat mich richtig geschlaucht", verrät er. Doch die Mühe hat sich gelohnt: Das neue Centrum, inzwischen längst zum beliebten Mittelpunkt für Vereine und Besucher geworden, konnte nach zweijähriger Bauzeit am 26. Juni 2015 eingeweiht werden.

Dass auch der Kindergarten "Arche" zum Sanierungsprojekt werden würde, hat wohl zu Beginn der Dorferneuerung niemand geahnt. Doch die evangelische Kirchengemeinde wollte die Immobilie verkaufen, die Gemeinde griff zu und hat die energetische Sanierung bereits unter Dach und Fach. Der Innenausbau läuft noch. Aufgewertet wird die dörfliche Gesellschaftskultur auch durch den Mehrgenerationenplatz - ein Spiel- und Bewegungspark, der mit dem Ziel, Alt und Jung am Fuße der Centgrundschule zusammen zu bringen, geschaffen wurde. Zu dessen Belebung dürfte die Gemeinde jedoch im kommenden Jahr unter dem neuen Bürgermeister Gunter Jungmann wohl noch einige Ideen entwickeln.

Auch zahlreiche private Modernisierungsmaßnahmen wurden vom Landessanierungsprogramm gefördert.

Zukunftsweisend war die Gemeinde bereits zu Anfang der Sanierungsperiode vor zehn Jahren, als sie für rund 800.000 Euro die Hackschnitzelanlage am Freibad baute. Vorreiter ist sie auch mit dem Kinderrestaurant, in dem Schüler und Kindergartenkinder sowie die Rathausmitarbeiter in den Räumen des Centrums wochentags bekocht werden. Die Vorreiterrolle nimmt Reichartshausen freilich auch in Sachen Naturfriedhof ein, doch ist dieser kein Projekt der Ortskernentwicklung.