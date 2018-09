Von Christiane Barth

Reichartshausen. Wenn die Bürger am 30. September nach den drei Amtsperioden Otto Eckerts einen neuen Bürgermeister wählen, könnte sich der einzige Kandidat eigentlich entspannt zurück lehnen. Gunter Jungmann, seit 23 Jahren Haupt, Bau- und Rechnungsamtsleiter der Gemeinde, wird bei der Kandidatenvorstellung am morgigen Freitag im Centrum einen Solo-Auftritt haben. Die RNZ sprach vorab mit ihm.

Herr Jungmann, von Wahlkampf kann man ja eigentlich nicht reden. Wie wollen Sie die Leute an die Urne bringen?

Die Gesprächsabende im Gasthaus "Wanne", im "Hirsch" und im Schützenhaus waren gut besucht, insgesamt kamen 100 Leute. Seit ich im Frühjahr bekannt gegeben habe, dass ich kandidiere, habe ich auch Generalversammlungen und Feste besucht. Von Zurücklehnen kann also keine Rede sein, die Spannung muss man immer halten. Ich appelliere an das demokratische Wahlrecht und wünsche mir, dass die Bürger davon Gebrauch machen. Nächste Woche werde ich Flyer in allen Haushalten verteilen und die Bürger auffordern, mir mit einer guten Wahlbeteiligung den Rücken zu stärken - mit mehr als 50 Prozent wäre ich glücklich. Wichtig ist mir außerdem, dass auch die Jugendlichen ab 16 Jahren zur Wahlurne gehen.

Sie übernehmen eine sehr gut aufgestellte Gemeinde mit einem grundsoliden Finanzhaushalt. Welches sind Ihre Ziele für die nächsten acht Jahre?

Mit dem neuen Wohngebiet, der Bettelmannsklinge, steht eine große Aufgabe an. Wir brauchen neue Bauplätze. Auch der ÖPNV ist ein wichtiges Thema: Zwar sind wir gut versorgt in Richtung Sinsheim und Heidelberg, aber nach Aglasterhausen, wo es viele Einkaufsmöglichkeiten gibt, fahren keine Busse. Der Neckar-Odenwald-Kreis ist von uns völlig abgeschnitten. Verkehrsberuhigungsmaßnahmen vor allem an den Ortseingängen, ein Kreisel in Richtung Epfenbach und die Umgestaltung des Friedhofs sind ebenfalls Themen, an denen es anzusetzen gilt.

Als Kämmerer kennen Sie sich mit den Finanzen aus. Bekommt die Gemeinde nun einen besonders sparsamen Bürgermeister? Und wer wird Kämmerer?

Wir werden wie bisher klug planen und solide wirtschaften, besondere Sparsamkeit ist nicht angesagt. Das wäre ein falscher Weg, gerade in Zeiten einer guten Finanzlage. Auch auf der anderen Seite des Tisches werde ich die Verantwortung übernehmen und weiß, welche Maßnahmen erforderlich sind. Die Stelle des Kämmerers wird nach der Wahl ausgeschrieben.

Das Schwimmbad war schon immer ein Zuschussbetrieb. Können Sie sich vorstellen, dass man in Zeiten klammer werdender Kassen über eine Schließung diskutieren könnte? Otto Eckert hat das immer ausgeschlossen.

Mir ist ebenso wie dem Gemeinderat bewusst, dass dieses Bad einfach zu Reichartshausen gehört. Sicher wird bei der nächsten größeren Sanierung wieder über eine mögliche Schließung diskutiert werden, aber ich werde mich dafür einsetzen, dass das Freibad unbedingt erhalten bleibt, denn es ist das Aushängeschild unserer Gemeinde.

Welche Ideen haben Sie für die Jugend-, welche für die Seniorenarbeit?

Ich würde gerne die Wünsche der Jugend besser kennen und sie zu einem Erfahrungsaustausch einladen. Eine Mountainbike-Strecke einzurichten, wäre vielleicht eine gute Idee, vor allem für Jugendliche, die nicht im Verein aktiv sind. Den Mehrgenerationenplatz könnte man mehr beleben, und für einen Internetführerschein könnte man Jung und Alt an einen Tisch holen.

Wie wichtig ist der Breitbandausbau für die Gemeinde?

Das müssen wir unbedingt hinbekommen. Die BBV wird im Oktober bei uns aktiv. Wir sind zwar gut aufgestellt mit Übertragungsraten zwischen 50 und 100 Mbit, aber das reicht in fünf oder zehn Jahren garantiert nicht mehr. Wenn wir jetzt die Chance nicht nutzen, haben wir das Nachsehen und müssen vielleicht irgendwann mehrere Millionen Euro in die Hand nehmen. Daher müssen wir jetzt Überzeugungsarbeit leisten. Wir brauchen Glasfaser bis ins Haus, daran führt kein Weg vorbei.

Sie sind Lobbacher. Wollen Sie nach Reichartshausen ziehen, wenn Sie dort Bürgermeister geworden sind?

Reichartshausen ist meine berufliche Heimat, Waldwimmersbach ist meine private - und so soll es bleiben. Die fünf Kilometer Entfernung lege ich in zehn Minuten zurück.