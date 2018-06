Von Christiane Barth

Reichartshausen. Zwölf Löcher wurden in den Rathausplatz gebohrt, um eine Biergartenatmosphäre zu ermöglichen. Gut beschattet wird er künftig, wenn sich die Bürger zu Festen und Feiern in der Dorfmitte treffen.

Über die Anschaffung von neun Sonnenschirmen, die in einer ausgeklügelten Anordnung die Freifläche zwischen Centrum, Kindergarten und Rathaus in einen Festplatz verwandeln, freute sich Bürgermeister Otto Eckert in der jüngsten Gemeinderatsitzung.

"Der gesamte Platz ist mit diesen zwölf Schirmen beschattet, und die Vereine können selbst entscheiden, wie viele davon sie stellen wollen", so Eckert. Die Anordnung der Schirme sei "sehr flexibel".

Auch die Entscheidung, ob beim sommerlichen Fest das Risiko, von Regengüssen überrascht zu werden, einkalkuliert werden könne, obliege den Vereine. Alternativ nämlich könne auch ein Zelt aufgestellt werden, das die Gemeinde ebenfalls gekauft hat.

Was der Bürgermeister für besonders elegant hält: "Man benötigt zum Aufbau der Schirme lediglich zwei Leute, mehr nicht, und der Aufbau ist in guten zehn Minuten erledigt." Wasserfest ist das "Biergartendach" auf Pfosten allerdings nicht.

Getestet wurden die neuen Bequemlichkeiten, die die Gemeinde nun den Vereinen zur Verfügung stellt, bereits am Fronleichnamsfeiertag: Der evangelische Kirchenchor begnügte sich bei seinem Hähnchenfest mit nur vier Sonnenschirmen, dennoch entstand eine willkommene Biergartenatmosphäre mit viel Freifläche durch eine geöffnete Seitenwand des Centrums und die Möglichkeit, barrierefrei innen wie außen zu feiern.

Ein i-Tüpfelchen, mit dem die Gemeinde das Dorfzentrum akzentuiert. Die Konditionen des Verleihs wollte der Bürgermeister kurz besprochen haben und schlug vor: 50 Euro pro Tag.

"Ein Anstandspreis, aber ganz umsonst sollten wir es nicht hergeben." Der Preis soll als Pauschale verstanden werden und gilt unabhängig von der Anzahl der Schirme, die benötigt werden.