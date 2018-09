Von Christiane Barth

Reichartshausen. Neue Bauplätze sollen mit der Erschließung der "Bettelmannsklinge" am südlichen Ortsrand entstehen. Den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan fasste der Gemeinderat bereits im April 2017. Jetzt fasste das Gremium seinen Beschluss erneut. Die erste Konzeption war ein Arbeitsentwurf, der zunächst 52 Bauplätze vorsah.

Nun wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplans geändert und die Zahl der Bauplätze nach oben korrigiert. Bis zu 60 Grundstücke soll die Bettelmannsklinge möglich machen. Voraussichtlich. Bürgermeister Otto Eckert spricht von "Verhandlungsmasse".

Das neue Baugebiet säumt die bestehende Wohnbebauung in Richtung Epfenbach. Geändert wurden nun die Zufahrtspläne: Jetzt soll ein Kreisel in Höhe der Wannestraße die Einmündung regeln, im ersten Arbeitsentwurf sah der Erschließungsträger GkB eine Zufahrt in Richtung Epfenbach vor, diese wurde vom Gremium jedoch nicht beschlossen. Nach den überarbeiteten Plänen müssen nun etwa 50 Meter der ausgewiesenen Grünzone geopfert werden. Einstimmig votierten die Gemeinderäte für die Kreisel-Variante. Ernst Rimmler sowie Emil Eckert wurden als befangen erklärt.

An dieser Stelle soll nach den neuen Plänen für die "Bettelmannsklinge" ein Kreisel entstehen: Gemeinderat Ernst Rimmler hält dies für keine gute Idee. Fotos: Christiane Barth

Die Sitzung wurde von zahlreichen Anliegern verfolgt. Aufgerufen zu mehr Bürgerbeteiligung hatte Ernst Rimmler mit einem Flugblatt. Damit habe er für das Thema "sensibilisieren" wollen, erklärte Rimmler, der um die Ecke wohnt. Wie vor den Kopf gestoßen sei er gewesen, als er kurz vor der Sitzung erfahren habe, dass er als Anlieger befangen sei, berichtete er der RNZ.

Ob tatsächlich Befangenheit vorliegt, werde nun vom Kommunalrechtsamt geprüft werden, teilt Bürgermeister Otto Eckert mit und räumt ein: "Ich hätte das Thema lieber vertagt, bis Rechtssicherheit besteht." Der Gemeinderat sprach sich nun einstimmig für den Vorentwurf mit erweitertem Geltungsbereich aus.

Vor etwa vier Wochen habe ein Vor-Ort-Termin stattgefunden, berichtet der Bürgermeister, auch mit dem Erschließungsträger GkB und der Naturschutzbehörde habe man das Vorgehen besprochen: "Das ist unsere Pflicht, wir können doch nicht blauäugig in eine Sitzung gehen", so Eckert. Im Flächennutzungsplan des Gemeindeverwaltungsverbands ist das Areal als geplante Wohnbaufläche bereits enthalten.

Dass dafür nun landwirtschaftliche Flächen geopfert werden müssen, liege in der Natur der Sache, meint Otto Eckert: "Ich habe noch kein Baugebiet gesehen, das nicht aus der Natur erwachsen ist."

Die Grünzone, in die der "Lobenfelder Weg" einbezogen ist, müsse für die Aktualisierung der Pläne nur zu einem kleinen Teil geopfert werden. "90 Prozent der Grünzone bleiben erhalten", so der Bürgermeister, "Biotope werden nicht zerstört." Otto Eckert stößt sich daran, wenn "Eigeninteressen vor Gemeinwohl" rangieren.

Ernst Rimmler, der sich nach der Sitzung an die RNZ wandte, sieht das anders: "Das hier wird alles zerstört", sagt er und zeigt vom Beginn des Hohlwegs an der Kreuzung Wannestraße/Epfenbacher Straße/Vogelsang in Richtung Nordwesten. "Ich habe dem Flächennutzungsplan damals nur zugestimmt, weil zugesichert wurde, dass dieser Grünzug erhalten bleibt", erklärt Rimmler.

Gemeinderat Emil Eckert, der sich ebenfalls bei der RNZ gemeldet hat und auch befangen war, gibt zu bedenken: "Dieser Plan wird sicherlich noch mehrmals modifiziert werden. Und was die Naturschutzbehörde dazu meint, bleibt erst mal abzuwarten." Zudem betont er: "Wir sind da erst ganz am Anfang."

Emil Eckert teilt mit: "Die Anhörung der Anlieger sowie der Träger öffentlicher Belange: All das kommt doch erst noch." Auch eine Infoveranstaltung für die Bürger, die während der Sitzung offenbar bedauert hätten, sich nicht äußern zu dürfen, werde es noch geben.