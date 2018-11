Von Christiane Barth

Reichartshausen. "Es war die Erfüllung meines Berufslebens": Noch nie hat ein Bürgermeister die Gemeinde Reichartshausen so lange geleitet wie Otto Eckert, der sich mit viel Dankbarkeit an die Bürger und an zahlreiche Amts- und Würdenträger auch der umliegenden Gemeinden richtete. Nun ist diese Ära zu Ende. Sein Abschied wurde mit einem Fest im Centrum zelebriert. Die Begrüßung der Ehrengäste nahm allein 15 Minuten in Anspruch, 350 Gäste waren gekommen.

"24 Jahre durfte ich Bürgermeister meiner Heimatgemeinde sein. Ich war es gerne und mit ganzem Herzen. Dieses Amt hat mir viel bedeutet", erklärte das scheidende Ortsoberhaupt, dem nun die Ehrenbürgerschaft verliehen wurde. Die Deutsche Feuerwehr-Ehrenmedaille wurde ihm vom Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes, Silvio Schädel, verliehen.

Der "Alte" und der "Neue" waren 24 Jahre ein Gespann: Gunter Jungmann und Otto Eckert. Foto: Barth

Am 30. Oktober 1994 wurde Otto Eckert bei einer Wahlbeteiligung von 77 Prozent und 83 Prozent Stimmenanteil zum ersten Mal gewählt. Bei den Wahlen in den Jahren 2002 und 2010 stellte er seine Beliebtheit unter Beweis. "Deinem Nachfolger hinterlässt du ein wohlbestelltes Haus", befand Bürgermeisterstellvertreter Heinrich Zimmermann. Und was meint der Nachfolger, Gunter Jungmann? "Du kannst auf 24 Jahre zurückblicken, die für Kontinuität, Seriosität und Ideenreichtum stehen." Die Devise Eckerts habe stets gelautet: "Wir wollen etwas anders sein als die anderen."

Landrat Stefan Dallinger lobte den "kollegialen Führungsstil" Eckerts, der stets klare Vorstellungen konsequent umgesetzt habe: Anerkennende Worte gab es auch vom Landtagsabgeordneten Dr. Albrecht Schütte: "Sie sind bescheiden geblieben und nie abgehoben."

Und Joachim Locher, der stellvertretend für die Städte und Gemeinden sprach: "Wenn du mal eine Idee im Kopf hattest, hast du mit allen Mitteln für die Umsetzung gekämpft." Wie beliebt Eckert ist, erkenne man auch, "wenn man die Bürger Reichartshausens von ihrem Bürgermeister reden hört".

Für bewegende Momente sorgten die Kinder und Enkel Eckerts, die ihm auf der Bühne herzlich dankten. "Die Familie ist Dir sehr wichtig", sagte seine Stieftochter Isabell, "wir sind stolz auf dich." Und Stiefsohn Nico fügte hinzu: "Du standest immer hinter uns." Auch Sohn Peter war auf der Bühne.

Katrin Büttner, Leiterin der Centgrundschule, überraschte mit einen Film: Rund 80 Schüler äußeren sich aus kindlicher Sicht über das Amt des Bürgermeisters. Monika Meder sprach für die Kindergärten und dankte Eckert für seine langjährige Unterstützung. Thomas Schilling sprach für die Vereine. Nach einer dreistündigen Verabschiedungszeremonie wurde es humorvoll: Patrick Eckert gab den Comedian und lockerte die Feier mit spitzer Zunge und breitem Dialekt auf.

Zu Ehren des scheidenden Bürgermeisters hatten sich die "Centsingers" wieder formiert. Foto: Barth

Auf besonderen Wunsch Eckerts hatten sich zur Abschiedsfeier die Centsingers - eine Chorformation, die den Sommertraum im Jahre 2010 zu einem unvergesslichen Erlebnis machte - erneut zusammengefunden. Ebenso umrahmte der Musikverein unter der Leitung von Lothar Pitz die Feier musikalisch. Herausragender Solist: Eberhard Zimmermann.

Auch MGV-Chorleiter Eric Grunwald und Laura Zimmermann waren musikalisch beteiligt. Durch das Programm führte der zweite stellvertretende Bürgermeister, Rüdiger Heiß. Bei der anschließenden "After-Work-Party" sorgte die Band rund um Angelbachtals Bürgermeister Frank Werner ("Skylarks Musik") für Stimmung.

Der 68-jährige Otto Eckert, dessen Amtszeit am 17. Dezember endet, wird seinen Ruhestand vermutlich recht sportlich verbringen: Es hagelte Abschiedsgeschenke in Form von Kuvert für den Kauf eines E-Bikes. Was lag da näher als die Einladung vom Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein, einem passionierten Radler, gemeinsam ein paar Touren zu unternehmen. Und Gunter Jungmann befand abschließend: "Jetzt heißt es für dich: loslassen." Blumen regnete es auch für Otto Eckerts Frau Barbara, der "starken Frau an der Seite eines starken Mannes".