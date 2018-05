Waibstadt/Neidenstein/Neckarbischofsheim. (pol) Eine Serie von Einbrüchen im Raum Waibstadt beschäftigt die Polizei: Eine Sicherheitsfirma informierte in der Nacht zum Sonntag, dass gegen 2.50 Uhr die Alarmanlage einer Schreinerei im Fuchslochweg in Neidenstein auslöste. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass sich ein Einbrecher über den Notausgang Zutritt zur Schreinerei verschafft hatte.

Im selben Anwesen kam es zu einem weiteren Firmeneinbruch, bei dem die Eingangstür aufgebrochen wurde. Der Einbrecher hatte schon einen Auto-Anhänger mit Werkzeugen und einem Rasentraktor beladen. Da nichts gestohlen wurde, geht die Polizei davon aus, dass der Täter aufgrund des Alarms die Flucht ergriff.

Ein unbekannter Täter brach zwischen Samstag, 13.15 Uhr, und Sonntag, 5.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Waibstadter Humboldtstraße ein. Er hatte den Rollladen an der Terrassentür nach oben geschoben und dann mit einem Stein die Scheibe eingeschlagen. Nach ersten Erkenntnissen fehlt ein Flachbildschirm.

Einbrecher sind am Sonntag zwischen 15 und 17.30 Uhr in die Shisha-Bar am Neckarbischofsheimer Marktplatz eingebrochen und haben im Inneren einen Zigarettenautomaten aufgehebelt. Sachschaden und Wert der Beute sind noch nicht beziffert.

Auf dem Parkplatz eines Wohnhauses in der Friedrich-Ebert-Straße in Waibstadt wurden zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen ein weißer Toyota Aygo und ein grauer VW Polo aufgebrochen. Der Täter hatte die Scheiben eingeschlagen. Die Handschuhfächer wurden von dem Unbekannten durchwühlt, entwendet wurde jedoch nach derzeitigem Kenntnisstand nichts.

Hinweise zu allen Fällen nimmt die Polizei in Sinsheim unter Telefon 07261/6900 entgegen.