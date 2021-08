Sinsheim. (pol/ppf) Genau eine Woche ist es her, als im Sinsheimer Schwimmbadweg ein 67-Jähriger von einem bislang unbekannten Täter überfallen wurde. Am Sonntagnachmittag ereignete sich unweit des Geschehens vom Montag, 9. August, ein weiterer Raubdelikt. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten? Das ermitelt derzeit die Kriminalpolizei Heidelberg.

Schauplatz Schwimmbadparkplatz, Sonntag, kurz nach 18 Uhr: Eine 26-jährige Frau trifft sich mit einer "Internetbekanntschaft", wie die Polizei das Geschehen beschreibt. Als es ihr zunehmend mulmiger wird, ruft sie ihre Schwester und eine Freundin zu Hilfe, die sich in der Nähe aufhalten. Als die Unterstützung eintrifft, schlägt der zunehmend aggressive Unbekannte der 26-Jährigen plötzlich ins Gesicht und erbeutet von ihr Bargeld in noch unbekannter Höhe. Anschließend flüchtet er zu einem mit mehreren Personen besetzten Auto, das in der Nähe abgestellt worden ist. Richtung Innenstadt braust es davon.

Die Polizei wird gegen 18.30 Uhr informiert und leitet sodann eine Fahndung mit allen verfügbaren Kräften ein, die jedoch gegen 20 Uhr ohne Ergebnis abgebrochen werden muss.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 20-25 Jahre alt; 175-180 Zentimter groß, schlank; dunkelhäutig; schwarze, kurze Haare, schwarzer Kinnbart. Weitere Informationen, auch zum Fluchtfahrzeug, liegen der Polizei laut einer Pressemitteilung noch nicht vor.

Zeugen, die die Geschehnisse am frühen Sonntagabend im Schwimmbadweg, direkt am Schwimmbadparkplatz vor dem Freibad beobachteten und Hinweise zum Täter und/oder zum Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier Sinsheim, Telefon 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

Polizei erstellt Fahndungsplakate

Zu dem Raubüberfall vom Montag, 9. August, intensiviert das Raubdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg seine Fahndung. Es wurden Fahndungsplakate erstellt, die seit Montagnachmittag an prominenten, öffentlichen Stellen im Bereich des Schwimmbadweges, der Neulandstraße sowie im Bereich des Hauptbahnhofes und in der Umgebung der Friedrichstraße ausgehängt werden (siehe Download).

Darüber hinaus wegen Flyer an Personen verteilt, die sich entlang des Schwimmbadweges gerne zum Spazierengehen aufhalten oder die Bahnhaltestelle "Museum/Arena" regelmäßig als Abfahrt- oder Ankunftshaltestelle nutzen. Die Fahnder erhoffen sich dadurch weitere Hinweise, insbesondere von den Personen, denen von der Tat nur lückenhaft oder noch gar nichts gehört haben.

Nach wie vor wird nach dem älteren Pärchen gesucht, die das Geschehen beobachtet haben dürften und nach der Tat ebenfalls in Richtung Innenstadt weitergingen. Diese für die Fahnder wichtigen Zeugen, sowie weitere Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst (Telefonnummer: 0621/174-4444) oder mit dem Polizeirevier Sinsheim (Telefonnummer: 07261/690-0) in Verbindung zu setzen.

Update: Montag, 16. August 2021, 14 Uhr

Sinsheim. (tk) Wird in Sinsheim scharf geschossen? Das fragen sich Bürger nach zwei Ereignissen am Montag. Noch müsse man laut Polizei allerdings genauer untersuchen, mit welcher Art von Schusswaffe ein Unbekannter am Nachmittag des 9. August einen 67-Jährigen im Schwimmbadweg bedroht und ausgeraubt hat. Wohl um seiner Forderung nach Bargeld Nachdruck zu verleihen, hatte der Täter, wie berichtet, in die Luft geschossen. Stunden später fielen im Schwarzwaldweg erneut Schüsse.

Neue Erkenntnisse zur Tat am Nachmittag gab die Polizei am Dienstag bekannt. Eine junge Frau, die zunächst im Verdacht gestanden hatte, in den Raubüberfall verwickelt zu sein, ist keine Mittäterin, sondern eine Zeugin. Die 15-Jährige, nach der die Polizei zunächst ebenfalls gefahndet hatte, war noch am Montagabend zusammen mit einem Angehörigen auf das Sinsheimer Polizeirevier gekommen, um eine Aussage zu machen. Das Mädchen war von der S-Bahn-Haltestelle Museum/Arena auf dem Nachhauseweg und befand sich zufällig auf der Höhe des Täters, als die Tat geschah. Übereinstimmend mit dem 67-jährigen Opfer der Tat bestätigte die 15-Jährige, dass zu den Zeugen der Tat auch ein älteres Paar gehört, das die Szenerie auf dem beliebten Spazierweg ebenfalls beobachtet haben muss. Die Senioren seien anschließend weiter in Richtung Stadtmitte gegangen.

Der 67-Jährige wiederum war kurz vor dem Überfall im Schwimmbadweg unterwegs und hatte sich in der Nähe eines Übergangs zur Haltestelle auf eine Parkbank gesetzt. Als er weitergehen wollte, wurde er von dem Unbekannten wie aus dem Nichts mit einer Pistole bedroht und aufgefordert, sein Bargeld herauszugeben. Dann schoss der Täter in die Luft, erbeutete den Geldbeutel des Manns und flüchtete auf dem Schwimmbadweg in Richtung Innenstadt. Die Beute: ein geringer Geldbetrag, aber auch Ausweise, Scheckkarten und persönliche Papiere des Geschädigten.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit fünf Polizeistreifen verlief ohne Ergebnis. Bei der Spurensicherung vor Ort konnte die Polizei an der Parkbank eine Patronenhülse sicherstellen. Nicht zu erfahren war bis zuletzt, ob es sich hierbei um Schreckschuss- oder scharfe Munition handelt. Die Hülse wird zurzeit von Kriminaltechnikern der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg untersucht.

Unklar ist, ob es Zusammenhänge zwischen dem Raubüberfall und den Schüssen gibt, die am Montagabend in der Schwarzwaldstraße gefallen sind: Gegen 20 Uhr hatte ein Zeuge beobachtet, wie sich auf dem Gelände der früheren Autobahnmeisterei Jugendliche aufhielten, von denen mindestens einer eine Schusswaffe abfeuerte. Bei der Suche fand die Polizei mehrere Patronenhülsen; beim Eintreffen der Beamten hatten die Jugendlichen bereits das Weite gesucht. Jetzt werden die Patronenhülsen ebenfalls kriminaltechnisch untersucht und mit der Hülse vom Tatort im Schwimmbadweg verglichen.

Was den Täter vom Schwimmbadweg betrifft, konnte dessen Beschreibung durch die Aussage der 15-Jährigen konkretisiert werden: Der Mann ist 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß, hat eine normale Statur; er war bei der Tat dunkel gekleidet, mit einem dunklen Tuch oder Schal vor dem Gesicht, worunter ein Dreitagebart zu erkennen war; dazu trug er eine auffällige blaue Adidas-Jogginghose mit hellen Streifen. Der Täter zog eine schwarze Pistole; er sprach Deutsch, wie es heißt "mit hiesigem Dialekt" . Bei der Tat in der Schwarzwaldstraße trug einer der Jugendlichen ein rotes T-Shirt; ein weiterer fuhr einen E-Roller; ein dritter soll eine dunkle Jogginghose getragen haben.

Zeugen des Raubüberfalls – insbesondere das ältere Pärchen, von dem sich die Ermittler wichtige Hinweise zum Täter versprechen – sowie auch Zeugen des Geschehens auf dem Gelände der alten Autobahnmeisterei, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier Sinsheim unter Telefon 07261/6900 in Verbindung zu setzen.

Update: Dienstag, 10. August 2021, 17.56 Uhr

