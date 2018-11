Von Christiane Barth

Epfenbach. Temposünder, die vor allem am Ortsausgang auf die Tube drücken, belasten das Dorf schon lange. Die Gemeinde führte im letzten Jahr eine Geschwindigkeitsmessung durch, jetzt wird das Thema erneut angeheizt.

Ein Anwohner der Waibstadter Straße, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, vermisst Maßnahmen, die Raser zur Räson zu bringen und verweist mit Nachdruck auf den nahenden Schulbeginn und auf Kinder, die er durch rücksichtslose Kfz-Lenker gefährdet sieht. Inzwischen sind einige Bürger teils dazu übergegangen, selbstständig für "Verkehrshindernisse" zu sorgen, indem sie Autos so parken, dass diese nur per weitem Bogen zu umfahren sind. Erzwungene Slalomfahrten also für mehr Sicherheit auf den Ortsstraßen?

Am Beispiel der Neidensteiner Straße werde deutlich, dass geparkte Fahrzeuge die Raser zur Langsamkeit zwingen, meint der Bürger, der verdeutlicht: "Die Raserei beginnt erst nach der Pizzeria, wenn nämlich Gäste vor dem Restaurant parken und dadurch unwissentlich für Hindernisse sorgen." Habe die Pizzeria Ruhetag, beginne die Raserei schon auf Höhe der Pizzeria, argumentiert er weiter.

Das gleiche Spiel sei an der Waibstadter Straße zu beobachten: "Ohne Verkehrshindernisse wird gerast. Wird ein Auto dort geparkt, wird die Raserei zwangsweise unterbrochen", so der Bürger. Der Anwohner setzt sich nun vehement für eine Verkehrsberuhigung ein: "Ich bin davon überzeugt, dass nur Hindernisse - in welcher Form auch immer - eine Beruhigung nach sich ziehen und Erfolg versprechen."

In mehreren Gemeinderatssitzungen wurde das Thema auch bereits von den Bürgervertretern ausgiebig diskutiert. Eine umfangreiche Auswertung der Ergebnisse, die die Geschwindigkeitsmessung an den Ortsausgängen erbracht haben, hat bislang noch zu keinen konkreten Maßnahmen geführt. Wie Bürgermeister Joachim Bösenecker dem Gremium im Frühjahr mitteilte, sehe der Rhein-Neckar-Kreis keinen Handlungsbedarf. Dies wollen viele Bürger Epfenbachs nicht einfach so hinnehmen.

Auch der Ruf nach der Ausweisung von 30er-Zonen wurde bereits mehrfach laut. Ebenso die Frage, warum 30er-Zonen in Reichartshausen durchgängig im gesamten Ort möglich seien, in Epfenbach jedoch nicht. Gemeinderat Manfred Hafner, dessen E-Mail-Wechsel mit einem aufgebrachten Anwohner der Redaktion vorliegt, dazu:

"In Reichartshausen war der hauptsächliche Grund für die Reduzierung auf 30 Stundenkilometer, dass sowohl in der Helmstadter Straße, der Hinteren Straße (Richtung Aglasterhausen) und der Epfenbacher Straße so gut wie keine Gehwege vorhanden sind - und wenn doch, dann nur sehr schmale."

Darüber hinaus handle es sich im Bereich des alten Rathausplatzes um eine sehr unübersichtliche Situation (Bushaltestellen, Einmündung der Hauptstraße und der Rathausstraße in die Epfenbacher Straße sowie unübersichtliche Kreuzung). All dies habe dazu geführt, dass Tempo 30 unumgänglich gewesen sei, zumal auch die Schüler der Centgrundschule diese Kreuzung auf dem Weg zum Sportunterricht überqueren müssten.