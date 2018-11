Epfenbach. (cba) Ob die Epfenbacher bald auf Verkehrsberuhigung hoffen können? Die Raserproblematik an den Ortseingängen brennt den Gemeinderäten unter den Nägeln, doch die Geschwindigkeitsmessungen vom vergangenen Jahr haben noch keine greifbaren Ergebnisse hervorgebracht - Maßnahmen zur Tempodrosslung scheinen noch in weiter Ferne.

Bürgermeister Joachim Bösenecker bat in der Gemeinderatssitzung um Geduld. Mitte letzten Jahres waren an allen sieben Ortsausgängen Messtafeln stationiert. Zwar habe man nach der Auswertung der Messergebnisse nun eine Antwort vom Landratsamt vorliegen, derzufolge die Lärm- und Geschwindigkeitsbelästigung eher im tolerierbaren Bereich angesiedelt sei, was die Ausweisung von 30er-Zonen daher nicht zwingend erforderlich mache.

Doch habe sich inzwischen auch das Straßenbauamt eingeschaltet, dieses will ebenfalls eine Stellungnahme abgeben. Und das dauert noch. "Wir wollen ein Gesamtpaket schnüren", erklärte der Bürgermeister von Epfenbach und bat um Zeit.

Gemeinderat Manfred Hafner jedoch monierte: Bereits im Jahr 2011 im Rahmen der Errichtung des Geschäftsgebäudes mit Bäcker und Metzger habe man beantragt, in der Hauptstraße eine 30er- Zone einzurichten und sei schon damals mit diesen Bemühungen gescheitert. "Ich kann mir nicht vorstellen, was in unserer Gemeinde anders soll als in anderen, wo es längst 30er-Zonen gibt," bemängelte Manfred Hafner.