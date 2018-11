Epfenbach. (cba) Seit Frühjahr des Jahres machen die Anwohner der Ortsausgänge verstärkt auf das Raserproblem aufmerksam und fordern Konsequenzen: Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung müssen her, so der Tenor unisono. Inzwischen hat sich viel getan, um die Klagen der Bürger zu verifizieren: Messungen an den Einfahrtsstraßen haben den objektiven Beweis erbracht, was subjektiv als extrem störend empfunden wird, noch dazu gefährlich ist.

Auf welche Konsequenzen die Einwohner nach der siebenwöchigen Geschwindigkeitsmessung im Sommer des Jahres nun hoffen dürfen, ist allerdings noch völlig offen. Bürgermeister Joachim Bösenecker teilt mit: "Das braucht Zeit, weil alles vom Landratsamt ausgeht."

Oder geht’s etwa doch viel schneller? Am Mittwoch positionierten sich Mitarbeiter des Landratsamts an der Waibstadter Straße in der Einbuchtung Richtung Nachbargemeinde und rückten ihre Blitzgeräte zurecht: Offenbar sei dem Wunsch der Gemeinde, die Autolenker mit Sanktionsmaßnahmen zur Räson zu bringen, entsprochen worden, freut sich der Bürgermeister. Gewusst habe er jedoch nichts davon. Auch sei er nicht darüber informiert, ob auch die anderen sechs Ortseingänge nun von Blitzern observiert werden sollen. Seit mindestens einem halben Jahr sei kein Blitzerauto mehr in Epfenbach stationiert gewesen, schätzt Bösenecker. Mit dem Raserproblem kämpft die Gemeinde, die von Tausenden Pendlern täglich passiert wird, seit langem. Bereits 2013 beschwerten sich Anwohner des "Kreisentals", in dem lediglich Schrittgeschwindigkeit zugelassen ist, über Temposünder.

Die ausdrückliche Bitte nach Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung habe man der Straßenverkehrsbehörde angetragen, auch den Wunsch, einen Teil der Ortsausgänge als 30-Zone zu deklarieren. "Das sind alles klassifizierte Straßen, daher brauchen wir für alles, was wir tun, die Zustimmung des Landratsamts", so Bürgermeister Bösenecker. Die Klagen der Anwohner seien unterdessen längst nicht verstummt, weiß Bösenecker, und haben nach dem tragischen Verkehrsunfall, der sich am 2. November zwischen Epfenbach und Waibstadt ereignete, neuen Vorschub bekommen.