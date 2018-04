Bad Rappenau. (dpa-lsw) Die Polizei in Bad Rappenau ist weiter auf der Suche nach einer Erklärung für den rätselhaften Tod eines Mannes. Er war am Freitag schwer verletzt auf einer Straße gefunden worden. Es gebe Vermutungen, sagte ein Polizeisprecher am Ostersonntag, ohne dabei Details zu nennen.

Mehr Informationen zu den Umständen solle eine Obduktion bringen. Ermittler hatten laut dem Sprecher nach dem Fund des schwer verletzten Mannes eine nahe Herberge durchsucht, in der eine Firma ihre Arbeiter unterbringt, sowie einen Spürhund eingesetzt. Der Verletzte war noch am selben Tag im Krankenhaus gestorben.