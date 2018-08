Sinsheim. (fro) Ein durchaus undurchsichtiger Fall wurde am Sinsheimer Amtsgericht verhandelt: Zwei Angeklagte aus Hoffenheim, mittlerweile kein Paar mehr, waren von der Staatsanwaltschaft beschuldigt, insgesamt 7600 Euro vom Konto einer 94-Jährigen Hoffenheimerin abgehoben und einbehalten zu haben. Im Zeitraum von Dezember 2015 bis März 2016 hatte der damalige Lebensgefährte der gebürtigen Thüringerin insgesamt elf Mal Summen in Höhe von mehreren hundert bis 2000 Euro an Geldautomaten in der Sinsheimer Hauptstraße und in Hoffenheim abgehoben - mit der EC-Karte der bettlägerigen Seniorin aus Hoffenheim.

Was sich zunächst wie ein klarer Fall von Computerbetrug und Beihilfe zur Untreue sowie der Verletzung eines Treueverhältnisses, so die Anklageschrift, anhörte, stellte sich im Laufe des Prozesses jedoch als zunehmend unklarer heraus. Zunächst alleine, später gemeinsam mit ihrem damaligen Freund hatte sich die Angeklagte laut eigener Aussage um die unter Demenz leidende Seniorin gekümmert, ihr Gesellschaft geleistet, die Einkäufe übernommen und für sie gekocht. Ihr damaliger Partner habe Garten- und Grabpflegearbeiten für die 94-Jährige, die mittlerweile in einem Seniorenheim wohnt, übernommen. "Ich habe alles für die Frau gemacht", erklärte die Angeklagte, die kein Beschäftigungsverhältnis mit der Seniorin gehabt haben soll. Sie erledigte die Aufgaben für 100, später 200 Euro im Monat, bekam allerdings "Scheine" von der Tochter der Geschädigten, die in der Schweiz lebt, zugesteckt.

Als die Tochter aufgrund eines Zwangskontoauszugs des Kontos ihrer Mutter von den Abhebungen erfuhr, hatte sie Anzeige bei der Polizei erstattet, die zu einer Hausdurchsuchung bei den Angeklagten geführt hatte. Die Durchsuchung war aufgrund der Bilder der Überwachungskameras der Banken, auf denen der Angeklagte zu erkennen war, durchgeführt worden.

Der gab zu, das Geld abgehoben zu haben. Er sei von der Seniorin sowie seiner Partnerin zum Geldholen geschickt worden, das auch an zwei hintereinander folgenden Tagen. Beiden war die Geheimzahl, so die Angeklagten, von der Frau mitgeteilt worden. Wie die Angeklagten zu Protokoll gaben, habe die 94-Jährige "immer 1000 Euro" Bargeld pro Monat haben wollen, ebenso habe sie "das Konto leer räumen" wollen, sodass ihre Tochter nichts von dem Geld bekäme. Ihre Mutter und sie hätten ein schwieriges Verhältnis gehabt, sagte die Tochter, die als Zeugin aussagte. Sie bestätigte auch die Aussagen der Beschuldigten.

Wo aber blieb das Bargeld? Die Angeklagten versicherten, es der Dame immer sofort ausgehändigt zu haben. Es sei also aus dem Haus der Geschädigten verschwunden. Buch wurde nur teilweise und unvollständig geführt, die Tochter sei, wie ihre kranke Mutter "abhängig" von der Angeklagten gewesen. Ihre Mutter sei "schwierig" und habe es sich mit den Pflegediensten "verscherzt". Offenbar hatten mehrere Personen Zugang zum Haus der Frau, die zeitweise nur im Bett liegen konnte. Wohl auch deshalb konnte die Staatsanwaltschaft nicht beweisen, wer das Geld aus dem Schlafzimmer gestohlen hatte. Die Angeklagten wurden freigesprochen.