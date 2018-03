An einer dieser Parkbänke in der Verlängerung des Schwimmbadwegs lauerte der Täter einer jungen Frau aus Sinsheim mit heruntergelassener Hose auf. Foto: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Sinsheim. "Exhibitionistische Handlungen mit sexueller Motivation" nannte es das Gericht ganz nüchtern, eine 21-jährige Frau zeigte jedoch immer noch starke Betroffenheit, als sie von dem Vorfall im Mai letzten Jahres berichtete, den das Sinsheimer Amtsgericht jetzt verhandelte. Der rote Rucksack des Angeklagten war ein wichtiges Beweisstück, letztlich hegte das Gericht keinerlei Zweifel an der Schuld des 44-jährigen Israeli.

Die junge Frau brach an jenem Abend im Mai auf, um ihre übliche Runde mit dem Hund zu drehen - vorbei an Schwimmbadweg, Segelflugplatz und Reitanlage in Richtung Museumsbahnhof Steinsfurt. Doch bereits beim Discounter "Lidl" sei ihr ein Mann aufgefallen, der sie verfolgt habe. "Ich habe mich sehr unwohl gefühlt", berichtete die junge Frau nun als Zeugin. Aus Angst habe sie zum Handy gegriffen, doch der Akku war leer.

Dennoch habe sie angedeutet zu telefonieren, dies habe ihr die Angst genommen. Als sie ihren Verfolger nicht mehr habe sehen können, habe sie sich in Sicherheit gewähnt. Doch plötzlich habe sie ihn, nachdem sie die Reitanlage hinter sich gelassen hatte und den Feldweg entlang Richtung Museumsbahnhof gelaufen sei, bei einer Parkbank im Grünen entdeckt - mit heruntergelassener Hose und entblößtem Geschlechtsteil. "Als ich das realisierte, habe ich den Hund zurück bis zur Reitanlage gezogen." Dort habe sie sich umgedreht und den Mann nun an der Biegung entdeckt. Schnell sei sie weitergelaufen und habe die Wegstrecke seither konsequent gemieden.

Der Mann, der als Asylsuchender in Sinsheim lebt, bestritt die Tat, räumte jedoch ein, am verlängerten Schwimmbadweg regelmäßig spazieren zu gehen. Auch gab er zu, an jenem Maiabend dort gewesen zu sein und seinen roten Rucksack, der nur mit einem einzigen Trageriemen versehen sei, dabei gehabt zu haben. Diesen Rucksack erkannte die junge Frau nun wieder, auch ein Polizeibeamter im Zeugenstand hatte entscheidende Hinweise zum roten Rucksack: So sei auch ein Sinsheimer - Tage nach dem Vorfall, als man den Angeklagten bereits auf der Wache vernommen hatte und wo man sich lediglich gestikulierend mit ihm verständigen haben können, - auf den Mann aufmerksam geworden und habe daher die Polizei angerufen. Der Sinsheimer habe angegeben, durch die RNZ-Berichte, die den Vorfall geschildert und ein Phantombild von dem Täter veröffentlicht hatten, aufmerksam geworden zu sein. Auch er habe den Gesuchten im Bereich des verlängerten Schwimmbadwegs gesehen, mitsamt des roten Rucksacks und mit heruntergelassener Hose. Sichtlich Mühe hatte die junge Frau nun vor Gericht, dem Angeklagten ins Gesicht zu sehen, um ihn zu identifizieren. Auch waren ihre Schilderungen des Tathergangs von Betroffenheit gekennzeichnet.

Die Staatsanwaltschaft befand nun: Die Beschreibung passe, der markante Rucksack sei ein wichtiger Hinweis, das Phantombild sei dem Angeklagten verblüffend ähnlich. Das Gericht äußerte keinen Zweifel an seiner Schuld. Die Richterin gab zudem zu bedenken: "Ein Strafbefehl ist ein Angebot, die Sache aus der Welt zu schaffen."

Gegen diesen Strafbefehl hatte der Angeklagte jedoch Widerspruch eingelegt, daher war es zum Prozess gekommen. Auch der Ablehnung seines Asylantrages habe er widersprochen, wie er nun angab. Strafschärfend wirkte sich aus, dass der 44-Jährige die Tat bestritt. Dem Gericht teilte er sich per Dolmetscher mit: Eine "solche Tat" habe er nicht begangen, auch beim Urinieren versichere er sich, wirklich alleine zu sein. Ein Hund bedeute für ihn zudem Gefahr. Der Mann gab an, bislang eine staatliche Unterstützung von 300 Euro pro Monat erhalten zu haben, seit zwei Monaten jedoch sei kein Geld mehr eingegangen. Er lebe von der Unterstützung seiner Mitbewohner. Das Gericht verurteilte ihn nun zu 60 Tagessätzen zu je zehn Euro.